Những ngày cận Tết, vùng trời khu vực Tân Sơn Nhất ghi nhận mật độ hoạt động dày đặc, cao nhất từ trước đến nay. Ngày 11/2/2026, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất (APP Tân Sơn Nhất) đã điều hành an toàn 1.055 chuyến bay – con số kỷ lục tại khu vực này.

Lưu lượng bay tại Tân Sơn Nhất chạm ngưỡng cao chưa từng có trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: A.P

Áp lực dự kiến chưa dừng lại. Theo Trung tâm Quản lý luồng không lưu, trong ba ngày cao điểm tiếp theo (13, 14 và 15/2, tức 26 – 28 tháng Chạp), lưu lượng bay tiếp tục duy trì ở mức rất cao, ước đạt lần lượt 1.075, 1.056 và 1.053 chuyến/ngày. Trong đó, ngày 26 tháng Chạp được xác định là thời điểm có sản lượng điều hành lớn nhất trong toàn bộ giai đoạn trước Tết.

Việc duy trì hơn 1.000 chuyến/ngày trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống điều hành bay tại một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước.

Kích hoạt phương án điều hành cao điểm

Để đáp ứng lưu lượng tăng mạnh, APP Tân Sơn Nhất đã triển khai phương án điều hành bay cao điểm Tết, tập trung tối đa vào mục tiêu bảo đảm an toàn và duy trì nhịp khai thác liên tục.

Nhân lực được huy động tối đa, hạn chế nghỉ phép trong giai đoạn cao điểm. Các kíp trực dự phòng tại chỗ và từ xa (on-call) luôn sẵn sàng tăng cường khi lưu lượng đột biến hoặc phát sinh tình huống bất thường.

Trong điều hành chuyến bay khởi hành, quy trình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) được áp dụng chặt chẽ, giúp các đơn vị từ kiểm soát không lưu, cảng hàng không đến các hãng bay chia sẻ dữ liệu, tối ưu từng khâu khai thác. Việc khai thác linh hoạt hai đường cất hạ cánh song song cũng góp phần duy trì năng lực thông qua trong khung giờ cao điểm, hạn chế chậm chuyến dây chuyền.

Với chuyến bay đến, APP Tân Sơn Nhất phối hợp thường xuyên cùng Trung tâm Điều phối luồng không lưu để phân bổ giờ hạ cánh theo từng khung thời gian, nhất là khi lưu lượng dự báo vượt năng lực tiếp nhận. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực 3 nhằm tối ưu sử dụng vùng trời, giữ ổn định trật tự dòng không lưu trong toàn khu vực phụ trách.

Các phương án xử lý tình huống bất thường cũng được rà soát, huấn luyện và diễn tập thường xuyên, bảo đảm khả năng ứng phó trong mọi điều kiện khai thác. Việc duy trì sản lượng trên 1.050 chuyến/ngày trong những ngày cận Tết tiếp tục cho thấy năng lực tổ chức, điều hành và hiệp đồng của lực lượng kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất.