Ông Vũ Lê Quân, Chánh Văn phòng, đại diện Công ty Sasco nhận vinh danh Top 5 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026

Theo FAST500, Bảng xếp hạng FAST500 không chỉ là “bức chân dung” về 500 doanh nghiệp dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, mà còn cho thấy những mô hình thích nghi hiệu quả đang hình thành trong một nền kinh tế có tính chọn lọc hơn. Điểm chung là tăng trưởng không đến từ mở rộng quy mô đơn thuần, mà gắn với việc tái cấu trúc thị trường theo hướng đa dạng hóa, tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thương mại quốc tế.

Tốc độ thích ứng và bản lĩnh tiên phong

Đứng trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu và sự hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không, Sasco nhanh chóng chuyển mình với định hướng đa dạng hóa dịch vụ kết hợp số hóa toàn diện hệ sinh thái, dẫn dắt xu hướng, định hình những chuẩn mực mới của dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam. Bằng cách chủ động tái cấu trúc chiến lược và tối ưu hóa nguồn lực tài chính, doanh nghiệp biến những thách thức và cơ hội thành đòn bẩy để để xác lập những đỉnh cao tăng trưởng mới.

Chính năng lực thích ứng linh hoạt, đề cao đổi mới sáng tạo và quản trị hiệu quả đã đưa Sasco tăng trưởng vượt trội trên toàn diện các chỉ số, khẳng định bản lĩnh và kinh nghiệm của một thương hiệu hơn 30 năm tiên phong trong thị trường dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam.

Chiến lược hợp tác quốc tế và tôn vinh bản sắc Việt

Kết quả vượt trội của Sasco đến từ tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực lĩnh vực cốt lõi: phòng chờ thương gia, miễn thuế, trung tâm thương mại và các dịch vụ tại sân bay. Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp vận hành, tiên phong tại Nhà ga T3 và chuẩn bị nguồn lực cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Rose Business Lounge chiến thắng giải Best Lounge in Asia, thuộc khuôn khổ giải thưởng Pax International Readership 2026.

Giai đoạn 2024-2025, hợp tác quốc tế được Sasco xác định là đòn bẩy để nâng chuẩn dịch vụ, tiếp cận các xu hướng dịch vụ sân bay hiện đại nhất thế giới. Điển hình là hợp tác chiến lược cùng Airport Dimensions ra mắt phòng chờ Rose Business Lounge phiên bản mới với chuẩn vận hành quốc tế, tạo nên trải nghiệm đẳng cấp, nhưng vẫn đảm bảo giá trị cốt lõi gắn liền với chiều sâu văn hóa Việt. Mô hình này giúp Sasco gia tăng nguồn lực quốc tế, tạo ra sự khác biệt bền vững, giúp thương hiệu khẳng định sứ mệnh “đại sứ thương hiệu quốc gia” tại cửa ngõ hàng không sôi động bậc nhất Việt Nam.

Sasco Shop mang đến không gian mua sắm cao cấp, đa dạng danh mục sản phẩm

Sứ mệnh "đại sứ thương hiệu quốc gia" còn được hiện thực hóa mạnh mẽ qua hệ thống mua sắm và ẩm thực tinh hoa. Hệ thống Sasco Shop mang đến một không gian mua sắm cao cấp, đa dạng danh mục với hàng chục ngàn sản phẩm từ lụa là, gốm sứ đến đặc sản vùng miền. Mỗi sản phẩm tại đây không chỉ là vật phẩm, mà là sự kết nối với những giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam, được trao gửi đến bạn bè quốc tế bằng sự chuyên nghiệp và trân trọng nhất.

Trong phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang, L'Azure Resort & Spa Phú Quốc được bình chọn trong bảng xếp hạng yêu thích

Số hóa vận hành - đòn bẩy tinh gọn và hiệu quả

Điểm cốt lõi giúp Sasco duy trì đà tăng trưởng kép trong làn sóng tái cấu trúc là chiến lược số hóa vận hành. Liên tiếp 2 năm 2024-2025, Sasco tiên phong thực hiện chuyển đổi số toàn diện khi ứng dụng nền tảng Microsoft Dynamics 365, tích hợp quản trị, dữ liệu và thương mại điện tử trên một nền tảng duy nhất. Điều này cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, biến mỗi điểm chạm dịch vụ thành một cơ hội tạo giá trị, gia tăng trải nghiệm cá nhân hoá dành cho khách hàng đồng thời tinh gọn vận hành, tăng khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường.

Sasco triển khai hệ thống Sasco Ecommerce & Loyalty cho phép đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực, tự động hoá và nâng cấp trải nghiệm khách hàng.

Vững vàng bứt phá

Bước sang năm 2026, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục vận hành trong trạng thái nhiều biến động và tái định hình sâu sắc. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sự bùng nổ của công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo - đang tạo ra một môi trường cạnh tranh hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn sàng lọc chặt chẽ - nơi tăng trưởng không còn đơn thuần là tốc độ, mà là sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh, khả năng thích ứng và sức bền dài hạn.

Nhìn về tương lai, Sasco với tinh thần "Vững vàng bứt phá", không chỉ chuẩn bị cho một chu kỳ kinh doanh mới mà còn hướng tới một tầm nhìn bền vững hơn, tiếp tục xác lập những chuẩn mực mới trên cơ sở nền tảng tài chính vững mạnh, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh cao cấp, công nghệ thông minh… Đặc biệt “tinh thần nghệ nhân” và trái tim nồng hậu của những đại sứ văn hóa Sasco sẽ là kim chỉ nam để doanh nghiệp tiếp tục viết nên những chương huy hoàng tại Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và xa hơn nữa trong tương lai.

(Nguồn: Sasco)