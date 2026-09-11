Tại sân bóng của bản Xa Mang cũ, nay thuộc bản Ngàm, xã Sơn Điện, những lán tạm bằng tre, nứa và bạt vẫn được duy trì suốt hơn một năm qua.

Khu lán nằm cách vùng có nguy cơ sạt lở vài trăm mét, được chuẩn bị làm nơi trú tạm cho 34 hộ dân với 171 nhân khẩu mỗi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Bà Vi Thị Khiêm (SN 1944) nhớ lại, vào cuối tháng 8/2025, sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5, người dân bản Xa Mang bất ngờ nghe những tiếng động lớn từ phía núi.

34 hộ dân bản Xa Mang nằm trong khu vực sạt lở

Đất đá từ sườn núi đổ xuống, kéo theo cây cối, bùn đất, làm hư hỏng nhiều nhà dân. Cây trồng, hoa màu và vật nuôi của người dân cũng bị thiệt hại.

Sau đợt thiên tai, trên sườn núi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống khu dân cư. Trước tình hình đó, 34 hộ dân được đưa khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí nơi ở tạm trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư.

UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời triển khai phương án xây dựng khu tái định cư để ổn định lâu dài đời sống người dân.

Bà Vi Thị Khiêm mong muốn khu tái định cư sớm hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống

Theo bà Khiêm, hơn một năm qua, cứ khi mưa lớn kéo dài, người dân lại phải chuẩn bị sơ tán ra khu lán tạm.

“Chúng tôi chỉ mong khu tái định cư sớm hoàn thành để có nơi ở ổn định, không còn phải nơm nớp lo di chuyển mỗi khi trời mưa lớn”, bà Khiêm nói.

Các lán tạm được dựng khá đơn sơ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu trú tránh trong tình huống khẩn cấp. Không gian chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều bất tiện.

Những lán tạm được chính quyền địa phương dựng hơn một năm qua để sẵn sàng di dân khi cần thiết

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, cho biết sau thiên tai, địa phương đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng và xác định khu vực bản Xa Mang cũ có nguy cơ sạt lở cao, không bảo đảm an toàn để người dân tiếp tục sinh sống lâu dài.

Trên cơ sở đề xuất của địa phương, tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn lực đầu tư khu tái định cư tập trung để di dời toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm.

Khu tái định cư có diện tích khoảng 4,5ha, được lựa chọn tại vị trí không quá xa nơi ở cũ và khu sản xuất của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Các hạng mục gồm san nền, đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Đồ đạc của người dân vẫn đang để ở khu lán tạm bợ

Theo ông Tình, việc xây dựng khu tái định cư được triển khai từ cuối năm 2025. Dự kiến cuối tháng 9/2026, phần mặt bằng sẽ hoàn thành để bàn giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà.

Các hạng mục điện, đường, nước và nhà văn hóa tiếp tục được thi công. Địa phương phấn đấu đến cuối năm 2026, các hộ dân bản Xa Mang có thể chuyển đến nơi ở mới, chấm dứt cảnh phải sơ tán mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nguy cơ sạt lở.

Ảnh: Lê Dương