Chiều 28/10, trời Đà Nẵng ngớt mưa, nhưng nước sông tiếp tục đang dâng cao. Nhiều khu vực trũng thấp ven các sông Vu Gia, Thu Bồn... vẫn ngập lụt.

Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng ở các khu đô thị, đặc biệt tại các xã, phường: Đại Lộc, Quế Phước, Nông Sơn, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, mưa lũ làm ngập khoảng 65.000 hộ dân trên địa bàn, 1.429 hộ (5.674 nhân khẩu) đã được sơ tán.

Ghi nhận vào chiều 28/10, nhiều khu vực tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn (cũ), TP Hội An (cũ) và thị xã Điện Bàn (cũ) vẫn ngập nặng. Trên tuyến ĐT609, mực nước vẫn sâu, lực lượng chức năng túc trực để ngăn người dân qua lại, nhằm đảm bảo an toàn.

Tại xã Đại Lộc, mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu. Tuyến ĐT609 từ xã Hòa Vang đi Đại Lộc bị chia cắt, giao thông ách tắc. Người dân vùng ngập chủ động hỗ trợ nhau di dời tài sản và vật nuôi đến nơi cao ráo, an toàn.

Theo người dân, lũ trên sông Vu Gia ở xã Đại Lộc hạ bớt vào trưa ngày 28/10 nhưng đến chiều tối lại tiếp tục dâng. Nhiều khu vực trũng thấp hai bên đường ngập khoảng 1,5-2m.

Theo Bản tin lúc 15h30 ngày 28/10 của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ về tin lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Vu Gia, Thu Bồn, mực nước thượng lưu hai sông này đang lên lại, hạ lưu đang dao động ở mức cao trên báo động 3.

Ông Nguyễn Văn Bình (59 tuổi, trú xã Đại Lộc) cho biết: "Trưa nay, nước lũ ở nhà tôi rút xuống còn 60cm, nhưng đến chiều tối nay lại tiếp tục dâng lên cao 1m".

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Phố cổ Hội An vẫn mênh mông nước lũ.

Người dân dùng ghe để di chuyển tại khu vực chợ Hội An chiều ngày 28/10.

Đến chiều tối 28/10, tại các khu dân cư xung quanh Quốc lộ 14B (Đà Nẵng) nước ngập vẫn đục ngầu.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư của xã Hòa Vang bị ngập sâu.

Nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập giữa bốn bề nước lũ.

Người dân liều mình lội nước cao ngang ngực để cố gắng về nhà.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bị nước tràn vào, ngập gần 1m.

Sân vận động Hòa Vang cũng mênh mông nước lũ.

Chiều 28/10, Công an TP Đà Nẵng đã chuẩn bị hàng cứu trợ, gồm mì tôm, bánh, sữa, nước uống để kịp thời hỗ trợ tận tay người dân tại những khu vực bị ngập sâu, cô lập.