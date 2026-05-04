Trong bối cảnh tác chiến drone ngày càng phổ biến, UAE đã phát triển ALLAG-E, một drone đánh chặn điện đẩy thuộc loại ground-to-air interceptor (drone đánh chặn đất đối không) do EDGE Group chế tạo. Được trưng bày phiên bản phát triển mới tại Dubai Airshow 2025 sau lần ra mắt tại IDEX 2025, drone ALLAG-E nổi bật với tốc độ cao, thiết kế gọn nhẹ và khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu UAV nhỏ. Hệ thống này đại diện cho bước tiến trong công nghệ phòng thủ không phận tầm thấp, nhưng cũng lộ rõ những giới hạn thực tế khi so sánh với các giải pháp counter-drone khác.

Drone đánh chặn Allag-E của EDGE. Nguồn ảnh: edrmagazine.eu/militarnyi.com

Drone ALLAG-E có thiết kế khí động học tối ưu với khung composite toàn bộ, thân hình trụ và cánh delta kèm cánh nhỏ/cánh lượn (winglets) hai bên.

Kích thước nhỏ gọn gồm chiều dài 900 mm, sải cánh 700 mm và trọng lượng cất cánh tối đa 8,5 kg (một số tài liệu ghi nhận 8,3 kg), giúp drone ALLAG-E dễ dàng triển khai từ các bệ phóng di động.

Hệ thống động lực sử dụng hai quạt đẩy điện ducted fan (EDF) bố trí đối xứng một trên một dưới đuôi, cải tiến so với phiên bản ban đầu, kết hợp bộ tăng tốc (booster) dùng một lần để cất cánh, sau đó thả rơi để chuyển sang chế độ bay điện.

Nhờ đó, drone ALLAG-E đạt tốc độ tối đa hơn 250 km/h, tốc độ leo cao 30 m/s, trần bay 3.000 mét và khả năng tiếp cận mục tiêu bay với tốc độ lên đến 200 km/h.

Về phạm vi hoạt động, drone ALLAG-E duy trì liên lạc tầm nhìn trực tiếp (LOS) lên đến 30 km, nhưng khoảng cách tiêu diệt thực tế thường giới hạn ở mức 15 km tùy theo điều kiện radar mặt đất.

Tải trọng (payload) chính là đầu đạn phân mảnh loại cutting disk nặng 1,7 kg (chiếm khoảng 25% tổng trọng lượng), được kích nổ bởi cảm biến tiệm cận (proximity sensor).

Bán kính sát thương vượt 5 mét, kết hợp độ chính xác dưới 10 mét, cho phép drone ALLAG-E tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu như drone trinh sát ISR, đạn lượn loitering munitions hay UAV đa rotor ngay cả khi chỉ va chạm gần (near-miss).

Công nghệ dẫn đường là điểm sáng của drone ALLAG-E: giai đoạn hành trình sử dụng liên kết RF từ radar mặt đất để điều khiển từ xa, chuyển sang chế độ tự dẫn bằng cảm biến quang học (optronic sensor) và dòng quang học (optical flow - kỹ thuật trong thị giác máy tính dùng để ước tính chuyển động của vật thể, bề mặt hoặc các cạnh giữa hai khung hình video liên tiếp) ở giai đoạn tấn công cuối.

Cơ chế này mang lại khả năng chống nhiễu jamming mạnh mẽ, giúp drone ALLAG-E vẫn duy trì khóa mục tiêu trong môi trường bị can thiệp điện tử.

Toàn bộ hệ thống được thiết kế mô-đun, dễ tích hợp vào mạng lưới phòng không lớn hơn và hiện đang ở mức TRL 6 (công nghệ đã chứng minh trong môi trường liên quan), với kế hoạch đạt TRL 8 vào cuối năm 2026 trước khi chuyển giao sản xuất.

Ưu điểm nổi bật của ALLAG-E nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ cao, chi phí vận hành thấp nhờ động cơ điện và tính cơ động vượt trội ở độ cao thấp, giúp nó trở thành “chim ưng” săn drone đối phương một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Thiết kế compact cùng bán kính sát thương rộng cũng làm cho hệ thống phù hợp bảo vệ biên giới hoặc cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bầy đàn (swarm).

Tuy nhiên, nhược điểm rõ ràng là tầm hoạt động tương đối ngắn so với một số interceptor tên lửa truyền thống, phụ thuộc nhiều vào radar mặt đất cho giai đoạn dẫn đường ban đầu và thời gian bay hạn chế do pin điện.

Ngoài ra, booster dùng một lần làm tăng chi phí mỗi lần phóng, trong khi hiệu quả chống bầy đàn (swarm) lớn vẫn cần kiểm chứng thực chiến khi hệ thống chưa hoàn toàn trưởng thành.

Drone ALLAG-E thể hiện rõ chiến lược của UAE trong việc phát triển vũ khí nội địa thông minh, tập trung vào phân khúc counter-UAS tầm thấp với công nghệ điện hiện đại.

Việc liên tục cải tiến từ IDEX đến Dubai Airshow cho thấy EDGE Group đang hướng tới một giải pháp thực tế, linh hoạt và có tiềm năng xuất khẩu, góp phần thay đổi cục diện phòng thủ drone ở khu vực Trung Đông và xa hơn.