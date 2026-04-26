Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tốc độ Mach 10, công nghệ MIRV 36 đầu đạn của Nga. (Ảnh: The Defense News)

Tên lửa Oreshnik của Nga và tên lửa Dark Eagle của Mỹ đều đại diện cho thế hệ tên lửa siêu vượt âm (hypersonic) tiên tiến, nhưng chúng theo đuổi hai triết lý thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Trong khi tên lửa Oreshnik đã được Nga sử dụng thực chiến tại Ukraine từ năm 2024 và khẳng định vị thế “không thể đánh chặn”, tên lửa Dark Eagle (tên gọi chính thức của Long-Range Hypersonic Weapon- LRHW) vẫn đang trong giai đoạn triển khai đầu tiên vào năm 2026, tập trung vào độ chính xác cao và tính linh hoạt chiến thuật.

Sự khác biệt giữa hai hệ thống không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật mà còn phản ánh chiến lược răn đe của từng cường quốc.

Về kiến trúc công nghệ, tên lửa Dark Eagle thuộc loại boost-glide (tăng tốc bằng tên lửa đẩy rồi lướt khí quyển). Nó sử dụng Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), một thân lướt khí quyển có khả năng cơ động mạnh ở giai đoạn cuối, bay ở độ cao lớn rồi lao xuống với tốc độ siêu vượt âm.

Ngược lại, Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hai tầng nhiên liệu rắn, bay theo quỹ đạo parabol cao qua tầng khí quyển và tái nhập với tốc độ cực lớn.

Tên lửa Oreshnik Nga mang nhiều đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV), trong khi tên lửa Dark Eagle thường mang một đầu lướt boost-glide chính, ưu tiên cơ động linh hoạt hơn là phân tán nhiều đầu đạn.

Tốc độ là điểm khác biệt rõ nét. Tên lửa Oreshnik đạt tốc độ tái nhập cuối quỹ đạo vượt Mach 10 (khoảng 12.300-13.600 km/h), thậm chí có báo cáo lên Mach 11 trong các cuộc tấn công thực tế tại Ukraine.

Mỹ phóng thử tên lửa Dark Eagle. Ảnh: TWZ.

Tên lửa Dark Eagle được xác nhận đạt tốc độ Mach 5+, với một số ước tính cho rằng nó có thể lên đến Mach 17 ở giai đoạn lướt khí quyển, nhưng tốc độ trung bình và cuối thường được giữ ở mức an toàn hơn để duy trì khả năng cơ động.

Do đó, tên lửa Oreshnik thường nhanh hơn ở giai đoạn cuối, tạo thời gian phản ứng cực ngắn cho hệ thống phòng thủ đối phương.

Tầm bắn cũng thể hiện sự khác biệt chiến lược. tên lửa Dark Eagle có tầm bắn khoảng 2.775-3.500km (1.725–2.175 dặm), phù hợp cho các mục tiêu thời gian nhạy cảm trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc châu Âu.

Tên lửa Oreshnik linh hoạt hơn với tầm bắn ước tính 3.000-5.500km, đủ để từ lãnh thổ Nga hoặc Belarus bao phủ hầu hết các thủ đô châu Âu, từ Warsaw đến Brussels hay thậm chí xa hơn.

Về đầu đạn và sức công phá, tên lửa Oreshnik nổi bật với khả năng mang 6 đầu đạn MIRV, mỗi đầu lại chứa nhiều đầu đạn con (submunitions), tạo ra tổng cộng hàng chục yếu tố tấn công riêng lẻ.

Trong các cuộc tấn công Ukraine, đầu đạn được sử dụng ở dạng kinetic (năng lượng động học thuần túy), không cần chất nổ lớn nhưng vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng nhờ vận tốc cực cao.

Tên lửa Dark Eagle chủ yếu mang một đầu lướt glide body với đầu đạn thông thường nhỏ (dưới 30 pound theo một số thông tin), tập trung vào độ chính xác cao và khả năng tiêu diệt mục tiêu kiên cố bằng năng lượng kinetic kết hợp dẫn đường tiên tiến.

Các loại tên lửa đạn đạo, trong đó tên lửa Oreshnik là vũ khí răn đe đầy sức nặng của Nga với phương Tây. (Ảnh minh họa: TSN).

Tên lửa Dark Eagle không được thiết kế mang đầu đạn hạt nhân, trong khi tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân (dual-capable).

Khả năng sống sót và khó đánh chặn là điểm chung. Cả hai đều tạo lớp plasma khi tái nhập khí quyển, gây nhiễu radar và giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện tại như Patriot hay S-400/S-500.

Tuy nhiên, tên lửa Oreshnik với công nghệ MIRV nhiều đầu đạn có lợi thế bão hòa (saturate) hệ thống phòng thủ bằng cách buộc đối phương phải đánh chặn hàng chục mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa Dark Eagle lại dựa vào cơ động glide phức tạp, quỹ đạo không cố định và tốc độ cao để né tránh.

Triển khai và tình trạng hoạt động cho thấy khoảng cách rõ rệt. Tên lửa Oreshnik đã hoạt động thực chiến từ năm 2024, với ít nhất hai lần sử dụng tại Ukraine và Nga đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt.

Tên lửa Dark Eagle đến tháng 4/2026 vẫn đang trong giai đoạn triển khai đầu tiên tại các đơn vị như Joint Base Lewis-McChord, với pin tên lửa đầu tiên dự kiến sẵn sàng sớm năm 2026 sau nhiều lần trì hoãn.

Tên lửa Dark Eagle được thiết kế di động trên bệ phóng TEL, có thể tích hợp với Hải quân (Conventional Prompt Strike), mang lại tính linh hoạt liên quân cao hơn.

Tổ hợp tên lửa Dark Eagle LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) là vũ khí siêu vượt âm đầu tiên được Mỹ triển khai sau khi rút khỏi INF. Ảnh: Topwar

Ý nghĩa chiến lược cũng khác nhau. Tên lửa Oreshnik là công cụ răn đe trực tiếp châu Âu, nhấn mạnh khả năng leo thang nhanh và gây áp lực tâm lý lên NATO nhờ tốc độ, MIRV và kinh nghiệm thực chiến.

Tên lửa Dark Eagle tập trung vào tấn công chính xác (precision strike) trong môi trường chống tiếp cận (A2/AD), nhằm đáp trả các mục tiêu thời gian nhạy cảm như căn cứ tên lửa hoặc tàu sân bay, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia nhận định tên lửa Dark Eagle giống Avangard (hệ thống glide chiến lược của Nga) hơn là Oreshnik về bản chất.

Tên lửa Oreshnik vượt trội về tốc độ đỉnh, tầm bắn linh hoạt và khả năng bão hòa phòng thủ nhờ MIRV, đồng thời đã chứng minh giá trị thực chiến ở Ukraine.

Tên lửa Dark Eagle nổi bật ở độ chính xác, cơ động glide phức tạp và tiềm năng tích hợp đa nền tảng, dù vẫn đang đuổi kịp về tiến độ triển khai.

Trong cuộc chạy đua siêu vượt âm (hypersonic) toàn cầu, hai hệ thống này không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của hai cách tiếp cận khác nhau: Nga ưu tiên “sức mạnh và số lượng” để gây áp lực tức thì, trong khi Mỹ hướng đến “chất lượng và chính xác” để duy trì lợi thế công nghệ dài hạn.

Sự xuất hiện của cả hai đang buộc các cường quốc khác phải tái đánh giá toàn bộ kiến trúc phòng thủ tên lửa hiện đại.