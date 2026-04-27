Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ tên lửa siêu vượt âm (hypersonic), với nhiều hệ thống tên lửa DF-17, tên lửa DF-27, tên lửa YJ-21 đã được triển khai thực tế và liên tục thử nghiệm. Khác với Mỹ tập trung vào độ chính xác và linh hoạt, hoặc Nga nhấn mạnh tốc độ cực cao với công nghệ MIRV, tên lửa hypersonic Trung Quốc ưu tiên khả năng xuyên thủng phòng thủ, tấn công tàu sân bay.

Tên lửa vượt siêu âm DF-17 Trung Quốc trong cuộc diễu binh. Ảnh: Topwar

Đến tháng 4/2026, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa vào biên chế nhiều hệ thống như tên lửa DF-17, tên lửa DF-27 với biến thể chống tàu (ASBM), tên lửa YJ-21 và các phiên bản tên lửa hành trình động cơ phản lực đốt cháy siêu âm (scramjet) như tên lửa CJ-1000.

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm (hypersonic) nổi bật nhất và sớm nhất của Trung Quốc là DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) mang đầu lướt khí quyển siêu vượt âm DF-ZF (trước đây gọi là WU-14).

Tên lửa DF-17 có tầm bắn khoảng 1.800-2.500 km, tốc độ đạt Mach 5-10, với khả năng cơ động mạnh ở giai đoạn cuối quỹ đạo.

Đầu lướt DF-ZF bay theo quỹ đạo không cố định, tạo lớp plasma che giấu radar và thực hiện các động tác né tránh phức tạp, khiến các hệ thống phòng thủ như Patriot hay THAAD rất khó đánh chặn.

Tên lửa DF-17 được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Hệ thống đã được công khai tại diễu binh năm 2019 và được xác nhận hoạt động từ khoảng năm 2020.

Tên lửa siêu vượt âm DF-27 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Một bước tiến lớn hơn là tên lửa DF-27, được Lầu Năm Góc xác nhận đã triển khai thực tế theo báo cáo quân sự Trung Quốc năm 2025.

Đây là tên lửa tầm trung đến liên lục địa (IRBM/ICBM) với tầm bắn 5.000-8.000km, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và đặc biệt có biến thể chống tàu (ASBM).

Tên lửa DF-27 sử dụng công nghệ hypersonic glide vehicle (HGV - phương tiện lượn siêu thanh), cho phép nó lao xuống với tốc độ siêu vượt âm trong khi cơ động linh hoạt để nhắm vào tàu chiến di động.

Lầu Năm Góc (Pentagon) đánh giá đây là vũ khí đầu tiên trên thế giới là ICBM thông thường (không hạt nhân) được triển khai, tăng đáng kể rủi ro leo thang vì khó phân biệt với đầu đạn hạt nhân.

Phiên bản xuất khẩu YJ-21E của tên lửa YJ-21 Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Về vũ khí phóng từ tàu, tên lửa YJ-21 (còn gọi là YJ-21 'carrier killer') là tên lửa đạn đạo chống tàu hypersonic được trang bị trên tàu khu trục Type-055.

Nó đạt tốc độ Mach 10+, tầm bắn khoảng 1.000km hoặc hơn và được thiết kế để tấn công nhanh chóng nhóm tàu sân bay. Các biến thể khác như YJ-17, YJ-19 (scramjet) và YJ-20 cũng đang được tích hợp trên tàu ngầm AIP Type-039B và các nền tảng hải quân khác, nâng cao khả năng A2/AD (chống tiếp cận) của Trung Quốc.

Ngoài ra, CJ-1000 là tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ scramjet, tốc độ Mach 6+, tầm bắn lên đến 6.000km, được trình làng tại diễu binh năm 2025 và được coi là bước tiến trong công nghệ bay duy trì siêu thanh.

Công nghệ cốt lõi của tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc là boost-glide (tăng tốc bằng tên lửa đẩy rồi lướt khí quyển) và một phần scramjet cho tên lửa hành trình.

Các đầu lướt HGV không bay theo quỹ đạo parabol cố định mà có thể thay đổi độ cao, hướng bay, khiến radar và hệ thống đánh chặn truyền thống gần như vô hiệu.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tốc độ Mach 10, công nghệ MIRV 36 đầu đạn của Nga. (Ảnh: The Defense News)

Chúng chịu được nhiệt độ cực cao nhờ vật liệu tiên tiến, kết hợp dẫn đường quán tính, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo (AI) để duy trì độ chính xác cao ngay cả khi tấn công mục tiêu di động như tàu chiến.

Ưu điểm lớn là thời gian phản ứng ngắn: một quả tên lửa DF-27 có thể bay từ đại lục Trung Quốc "đến bên kia đại dương" chỉ trong khoảng 10-15 phút, buộc đối phương phải đối mặt với "cửa sổ tấn công" rất hẹp.

So với tên lửa Oreshnik của Nga (tầm trung, tốc độ Mach 10+, công nghệ MIRV nhiều đầu đạn) hay tên lửa Dark Eagle của Mỹ (Mach 5+, tập trung cơ động glide và chính xác), tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc nổi bật ở số lượng lớn, đa dạng nền tảng (phóng từ đất liền, tàu mặt nước, tàu ngầm).

Chúng không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn mang giá trị răn đe chiến lược, buộc đối phương phải đầu tư mạnh vào phòng thủ tên lửa mới và phân tán lực lượng hải quân.

Mỹ phóng thử tên lửa Dark Eagle. Ảnh: TWZ.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đối mặt một số thách thức như độ tin cậy thực chiến chưa được kiểm chứng qua xung đột thực tế, chi phí sản xuất cao và khả năng bị đối phương theo dõi qua vệ tinh.

Dù vậy, với tốc độ phát triển nhanh chóng và số lượng thử nghiệm vượt trội, chương trình siêu vượt âm của Bắc Kinh đang định hình lại cán cân quân sự châu Á - Thái Bình Dương, khiến đối phương phải điều chỉnh chiến lược răn đe và phòng thủ khẩn cấp.

Tên lửa siêu vượt âm (hypersonic) Trung Quốc đại diện cho bước nhảy vọt công nghệ, từ tên lửa DF-17 tầm trung đến tên lửa DF-27 tầm xa, kết hợp với các hệ thống hải quân như tên lửa YJ-21, tạo nên lưới lửa A2/AD khó xuyên thủng.

Trong bối cảnh căng thẳng và cạnh tranh, chúng không chỉ là vũ khí mà còn là công cụ thay đổi quy tắc cuộc chơi, buộc đối phương phải tái đánh giá khả năng sống sót của các lực lượng hiện đại trước tốc độ và sự cơ động siêu vượt âm.