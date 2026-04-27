Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ tên lửa siêu vượt âm (hypersonic), với nhiều hệ thống tên lửa DF-17 tốc độ Mach 10, tên lửa DF-27 tầm bắn 8.000km, YJ-21 đã được triển khai thực tế và liên tục thử nghiệm.
Khác với Mỹ tập trung vào độ chính xác và linh hoạt, hoặc Nga nhấn mạnh tốc độ cực cao với công nghệ MIRV, tên lửa hypersonic Trung Quốc ưu tiên khả năng xuyên thủng phòng thủ, tấn công tàu sân bay.
Đến tháng 4/2026, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa vào biên chế nhiều hệ thống như tên lửa DF-17, tên lửa DF-27 với biến thể chống tàu (ASBM), tên lửa YJ-21 và các phiên bản tên lửa hành trình động cơ phản lực đốt cháy siêu âm (scramjet) như tên lửa CJ-1000.
Nó đạt tốc độ Mach 10+, tầm bắn khoảng 1.000km hoặc hơn và được thiết kế để tấn công nhanh chóng nhóm tàu sân bay. Các biến thể khác như YJ-17, YJ-19 (scramjet) và YJ-20 cũng đang được tích hợp trên tàu ngầm AIP Type-039B và các nền tảng hải quân khác, nâng cao khả năng A2/AD (chống tiếp cận) của Trung Quốc.
Ngoài ra, CJ-1000 là tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ scramjet, tốc độ Mach 6+, tầm bắn lên đến 6.000km, được trình làng tại diễu binh năm 2025 và được coi là bước tiến trong công nghệ bay duy trì siêu thanh.
Công nghệ cốt lõi của tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc là boost-glide (tăng tốc bằng tên lửa đẩy rồi lướt khí quyển) và một phần scramjet cho tên lửa hành trình.
Các đầu lướt HGV không bay theo quỹ đạo parabol cố định mà có thể thay đổi độ cao, hướng bay, khiến radar và hệ thống đánh chặn truyền thống gần như vô hiệu.
Chúng chịu được nhiệt độ cực cao nhờ vật liệu tiên tiến, kết hợp dẫn đường quán tính, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo (AI) để duy trì độ chính xác cao ngay cả khi tấn công mục tiêu di động như tàu chiến.
Ưu điểm lớn là thời gian phản ứng ngắn: một quả tên lửa DF-27 có thể bay từ đại lục Trung Quốc "đến bên kia đại dương" chỉ trong khoảng 10-15 phút, buộc đối phương phải đối mặt với "cửa sổ tấn công" rất hẹp.
So với tên lửa Oreshnik của Nga (tầm trung, tốc độ Mach 10+, công nghệ MIRV nhiều đầu đạn) hay tên lửa Dark Eagle của Mỹ (Mach 5+, tập trung cơ động glide và chính xác), tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc nổi bật ở số lượng lớn, đa dạng nền tảng (phóng từ đất liền, tàu mặt nước, tàu ngầm).
Chúng không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn mang giá trị răn đe chiến lược, buộc đối phương phải đầu tư mạnh vào phòng thủ tên lửa mới và phân tán lực lượng hải quân.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đối mặt một số thách thức như độ tin cậy thực chiến chưa được kiểm chứng qua xung đột thực tế, chi phí sản xuất cao và khả năng bị đối phương theo dõi qua vệ tinh.
Dù vậy, với tốc độ phát triển nhanh chóng và số lượng thử nghiệm vượt trội, chương trình siêu vượt âm của Bắc Kinh đang định hình lại cán cân quân sự châu Á - Thái Bình Dương, khiến đối phương phải điều chỉnh chiến lược răn đe và phòng thủ khẩn cấp.
Tên lửa siêu vượt âm (hypersonic) Trung Quốc đại diện cho bước nhảy vọt công nghệ, từ tên lửa DF-17tầm trung đến tên lửa DF-27 tầm xa, kết hợp với các hệ thống hải quân như tên lửa YJ-21, tạo nên lưới lửa A2/AD khó xuyên thủng.
Trong bối cảnh căng thẳng và cạnh tranh, chúng không chỉ là vũ khí mà còn là công cụ thay đổi quy tắc cuộc chơi, buộc đối phương phải tái đánh giá khả năng sống sót của các lực lượng hiện đại trước tốc độ và sự cơ động siêu vượt âm.
