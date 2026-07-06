Ngày 6/7, tại bãi biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), rất đông người dân và du khách mang theo túi, xô, cào đổ ra bãi cát để nhặt hải sản sau đợt sóng lớn.
Sóng biển đã đánh dạt lên bờ nhiều loại hải sản như ốc điếu, ngao, bàn mai, sò và vạng. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người đã nhặt đầy túi mang về. Một số người thu được số lượng lớn còn bán bớt ngay tại bãi biển cho những người có nhu cầu.
Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Vy (54 tuổi, trú phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày thường sẽ không có những loài hải sản này, những lúc sóng lớn, ốc điếu được sóng đánh dạt lên bãi cát với số lượng lớn.
"Tôi đi từ 8h sáng đến khoảng 8h45, nhặt được khoảng gần 10kg. Ngoài ốc còn có ngao, bàn mai, sò, vạng. Để bắt những loài này cần có dụng cụ như cào hay cuốc", bà Vy cho biết.
Cùng gia đình trải nghiệm nhặt ốc, ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, trú xã Hải Ninh), cho biết trước đây ông thường xuyên ra bãi biển Trà Cổ để tắm. Những hôm sóng lớn ông sẽ rủ người nhà ra nhặt hải sản, vừa giải trí, vừa có đồ tươi mang về chế biến.
Vui vẻ cầm túi ốc nặng trĩu trên tay, anh Phan Văn Dũng (39 tuổi) cho biết chỉ sau khoảng 30 phút vừa đi thể dục buổi sáng, vừa nhặt ốc điếu trên bãi biển Trà Cổ, anh đã thu được "chiến lợi phẩm" đầy túi.
"Những hôm biển động, sóng lớn, nhiều ốc điếu cỡ lớn bị đánh dạt vào bờ. Loài ốc này mang về hấp hoặc xào đều rất ngon", anh Dũng chia sẻ.
Theo người dân địa phương, bãi biển Trà Cổ thường xuyên có hải sản bị sóng đánh dạt lên bãi cát, đặc biệt sau những đợt biển động. Vào ban đêm, nhiều người còn mang theo đèn để soi, bắt các loại hải sản với sản lượng khá lớn.
Ảnh: Phạm Công