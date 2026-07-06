Ngày 6/7, tại bãi biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), rất đông người dân và du khách mang theo túi, xô, cào đổ ra bãi cát để nhặt hải sản sau đợt sóng lớn.

Sóng biển đã đánh dạt lên bờ nhiều loại hải sản như ốc điếu, ngao, bàn mai, sò và vạng. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người đã nhặt đầy túi mang về. Một số người thu được số lượng lớn còn bán bớt ngay tại bãi biển cho những người có nhu cầu.

Rất đông người dân ra biển Trà Cổ, Móng Cái để nhặt hải sản

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Vy (54 tuổi, trú phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày thường sẽ không có những loài hải sản này, những lúc sóng lớn, ốc điếu được sóng đánh dạt lên bãi cát với số lượng lớn.

"Tôi đi từ 8h sáng đến khoảng 8h45, nhặt được khoảng gần 10kg. Ngoài ốc còn có ngao, bàn mai, sò, vạng. Để bắt những loài này cần có dụng cụ như cào hay cuốc", bà Vy cho biết.

Bà Nguyễn Thị Vy nhặt được 10kg ốc điếu sau 45 phút tới bãi cát biển Trà Cổ

Cùng gia đình trải nghiệm nhặt ốc, ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, trú xã Hải Ninh), cho biết trước đây ông thường xuyên ra bãi biển Trà Cổ để tắm. Những hôm sóng lớn ông sẽ rủ người nhà ra nhặt hải sản, vừa giải trí, vừa có đồ tươi mang về chế biến.

Ông Nguyễn Văn Dũng vui vẻ cùng gia đình tới trải nghiệm nhặt ốc điếu

Nhiều người mang cả cào để bắt được những hải sản nằm dưới lớp cát. Ảnh: Phạm Công

Vui vẻ cầm túi ốc nặng trĩu trên tay, anh Phan Văn Dũng (39 tuổi) cho biết chỉ sau khoảng 30 phút vừa đi thể dục buổi sáng, vừa nhặt ốc điếu trên bãi biển Trà Cổ, anh đã thu được "chiến lợi phẩm" đầy túi.

Ốc điếu được người dân nhặt về chế biến những món ăn ngon. Trong ảnh, anh Phan Văn Dũng vừa đi thể dục vừa thu được "chiến lợi phẩm"

Tất cả đều mang theo túi và xô lớn để nhặt hải sản bị sóng đánh lên bờ

"Những hôm biển động, sóng lớn, nhiều ốc điếu cỡ lớn bị đánh dạt vào bờ. Loài ốc này mang về hấp hoặc xào đều rất ngon", anh Dũng chia sẻ.

Theo người dân địa phương, bãi biển Trà Cổ thường xuyên có hải sản bị sóng đánh dạt lên bãi cát, đặc biệt sau những đợt biển động. Vào ban đêm, nhiều người còn mang theo đèn để soi, bắt các loại hải sản với sản lượng khá lớn.

Ốc điếu với số lượng lớn bị dạt lên bãi biển Trà Cổ, người dân chỉ lựa nhặt những con to và còn sống

Chỉ trong buổi sáng, người dân nhặt được ốc với số lượng lớn

Ảnh: Phạm Công