Chiều nay (26/8), một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp khiến nhiều người dân Hà Nội sửng sốt: vòi rồng xuất hiện trên bầu trời khu vực phía Bắc thành phố. Nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Chị Hà Ngọc Anh (trú tại tòa Sunshine Riverside, chân cầu Nhật Tân), một trong những người ghi lại hiện tượng trên và chia sẻ lên trang cá nhân cho biết, vòi rồng bắt đầu xuất hiện lúc 13h35 ở phía xã Đông Anh, kéo dài vài phút. "Nhìn từ cửa sổ căn hộ, cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa có chút rợn ngợp”, chị Anh chia sẻ.

Tương tự, chị Quỳnh (Hà Nội) cho biết nhà chị có vườn đào ở bãi giữa Nghi Tàm. “Khi chồng tôi ra thăm vườn thì bất ngờ chứng kiến vòi rồng hình thành. Ban đầu anh ấy kể tôi còn không tin, cho đến khi xem video thì thấy đúng là như cảnh trong phim”, chị nói.

Một góc quay khác ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.

Theo ghi nhận, vòi rồng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sau đó tan dần khi cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Hà Nội. Cùng thời điểm này, nhiều tuyến phố nội thành như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Trường Chinh… rơi vào cảnh ngập cục bộ, giao thông ùn ứ, người dân di chuyển rất khó khăn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vòi rồng (tornado waterspout) thường hình thành khi mây giông phát triển mạnh, kết hợp với điều kiện gió xoáy. Hiện tượng này xuất hiện chủ yếu trên biển, vùng nước rộng, rất hiếm khi xảy ra trên đất liền hoặc khu vực đô thị như Hà Nội.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, vòi rồng thường tồn tại trong thời gian ngắn, ít gây ảnh hưởng lớn, nhưng đi kèm là mưa giông mạnh, sấm sét, gió giật. Người dân cần thận trọng khi lưu thông, nhất là vào khung giờ cao điểm mưa lớn.