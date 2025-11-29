Theo khuyến cáo, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng triển khai ngay kế hoạch cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay) cho đội bay thuộc diện ảnh hưởng.

Vietnam Airlines cho biết đã nhận yêu cầu và hướng dẫn từ Airbus cũng như Cục Hàng không về việc cập nhật phần mềm cho các dòng Airbus A320 và A321. Hãng đã huy động kỹ thuật tại ba cơ sở lớn gồm Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất để triển khai.

Theo Vietnam Airlines, toàn bộ công cụ, hướng dẫn và gói phần mềm đều đã được Airbus cung cấp đầy đủ. Công tác cập nhật được thực hiện ngay trong đêm 28 và rạng sáng 29/11, với thời gian trung bình khoảng một giờ cho mỗi máy bay.

Ảnh minh hoạ. H. Hùng.

Hãng khẳng định toàn bộ máy bay sẽ hoàn thành cập nhật trước thời điểm 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam). Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines trong ngày 29/11 và từ 30/11 vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietjet Air cho hay hãng đã kiểm tra toàn bộ đội tàu A321 và chỉ một số tàu thuộc diện phải cập nhật phần mềm theo yêu cầu của Airbus. Công tác kiểm tra và cập nhật đang được triển khai liên tục và dự kiến hoàn tất trong ngày 29/11, ngay khi từng tàu bay hạ cánh.

"Hãng đã lập tức triển khai rà soát và thực hiện theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nếu đến 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam) vẫn còn tàu bay chưa hoàn tất, hãng sẽ điều chỉnh lịch bay và thông báo kịp thời để hỗ trợ hành khách theo quy định", đại diện hãng Vietjet thông tin thêm.

Bamboo Airways có 7 tàu bay A320/A321. Tuy nhiên, theo thông tin từ hãng, đội tàu bay của Bamboo không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chỉ lệnh EASA, nên toàn bộ chuyến bay vẫn khai thác bình thường.

Trước đó, tối 28/11, Airbus phát đi cảnh báo an toàn khẩn, đồng thời Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) 2025-0268-E, yêu cầu toàn bộ dòng A319, A320, A321 trên thế giới phải cập nhật phần mềm ELAC trước 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29/11, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã họp khẩn với các hãng để triển khai chỉ đạo. Báo cáo lúc 5h30 sáng 29/11 cho biết, trong tổng số 169 tàu bay A320/A321 đang khai thác tại Việt Nam, có 81 chiếc thuộc diện phải cập nhật.