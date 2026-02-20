Ngày 20/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử lý một xe khách chở quá số người quy định.

Việc xử lý được thực hiện sau khi lãnh đạo Cục chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ phản ánh vi phạm do người dân gửi qua tin nhắn Zalo.

Lực lượng CSGT kiểm tra số lượng hành khách trên ô tô. Ảnh: A.X

Theo đó, Tổ công tác đã dừng kiểm tra xe khách 24 chỗ biển số 79H-045.XX đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, phát hiện xe chở 30 hành khách, vượt 6 người theo quy định.

Với hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định, tài xế Nguyễn Xuân H. (SN 1972, trú tỉnh Khánh Hòa) bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng.

Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 36 triệu đồng do để người làm công điều khiển phương tiện nhồi nhét hành khách.

Đại diện Đội 6 cho biết, trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhu cầu đi lại lớn, do đó đã xuất hiện tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá số người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là chở quá số người, vi phạm tốc độ, chở hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe.