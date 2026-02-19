Chiều 19/2 (tức mùng 3 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết và 31 người bị thương. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 7 vụ, tăng 6 người chết và giảm 15 người bị thương.

CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Về công tác tuần tra, kiểm soát, CSGT công an 34 tỉnh, thành phố đã xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 ô tô, hơn 3.000 mô tô và 133 phương tiện khác.

Trong đó, có 4.268 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.106 trường hợp vi phạm tốc độ; 22 trường hợp chở quá số người quy định và 3 trường hợp vi phạm về chất ma túy.

Theo đại diện Cục CSGT, trong 6 ngày từ 14-19/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông, làm 168 người chết và 177 người bị thương.

So với 6 ngày đầu nghỉ Tết năm 2025, số vụ tai nạn giảm 97 vụ, giảm 35 người chết và giảm 93 người bị thương.

Cũng trong thời gian này, công an các địa phương đã xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.