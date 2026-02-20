Đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, lực lượng CSGT thành phố đã duy trì trực chiến 24/24 giờ xuyên Tết.

Tính từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Bính Ngọ, CSGT thành phố đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: CSGT

Cùng với việc lập biên bản, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.735 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 347 trường hợp và trừ điểm GPLX 539 trường hợp khác.

Theo Phòng CSGT, người vi phạm chủ yếu là tài xế xe máy (1.653 trường hợp). Đáng chú ý, có tới 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25mg/L khí thở. Điều này cho thấy một bộ phận người dân vẫn có tâm lý chủ quan, cho rằng uống lượng nhỏ rượu bia thì vẫn có thể lái xe an toàn.

Cũng theo Phòng CSGT, tình trạng vi phạm tập trung cao điểm vào các khung giờ sau thời điểm chúc Tết và liên hoan đầu năm. Cụ thể: từ 18h-24h có 962 trường hợp (chiếm đa số), từ 12h-18h có 495 trường hợp, từ 0h-6h có 191 trường hợp và từ 6h-12h có 87 trường hợp.

Trong những ngày tới, khi người dân bắt đầu quay trở lại Thành phố làm việc, CSGT TPHCM sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe và kéo giảm tai nạn.

Đồng thời, phương án điều tiết, phân luồng giao thông tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm đã được triển khai để đảm bảo dòng xe lưu thông thông suốt, tránh ùn tắc cục bộ.