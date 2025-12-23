Ngày 23/12, đại diện lãnh đạo phường Tứ Minh, TP Hải Phòng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến 7 người nhập viện, trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong.

Theo đó, 7 người uống rượu gồm T.M.H (SN 1990), P.V.P (SN 1981), L.T.K (SN 1986), B.N.T (SN 1988), C.N.C (SN 1981), Đ.V.Đ (SN 1982), Đ.N.H (SN 1981, tất cả đều trú TP Hải Phòng). Nạn nhân tử vong là ông Đ.N.H.

Cụ thể, nhóm người này này uống khoảng 5 lít rượu trắng ngâm các loại củ, cây gồm sâm xuyên đá, sâm cau, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam. Rượu do ông N.Đ.H (SN 1984, quê tỉnh Thái Nguyên, là đồng nghiệp của ông C.N.C tặng).

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, nguyên nhân vụ ngộ độc trên là rượu ngâm. Đến thời điểm hiện tại, 4/6 bệnh nhân đã không phải lọc máu, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Công an phường Tứ Minh đã làm việc với các cá nhân có liên quan và sẽ tiếp tục tiến hành công tác điều tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu ngâm nêu trên theo quy định của pháp luật.