Ngày 22/12, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế TPHCM cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở bánh mì Ngọc Hà (khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ).

Theo báo cáo, khoảng 15h ngày 21/12, UBND phường Phú Mỹ nhận được thông tin từ một phòng khám trên địa bàn về 9 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Ngọc Hà, địa chỉ 964 đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà.

Ngay sau đó, địa phương khẩn trương xác minh và ghi nhận, từ ngày 19/12 đến 21/12, có tổng cộng 66 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào các cơ sở y tế, phòng khám để theo dõi, điều trị.

Cùng thời điểm, UBND phường Phú Mỹ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở bánh mì Ngọc Hà. Qua kiểm tra, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên. Ngoài ra, cơ sở cũng không có hợp đồng với nơi cung cấp bánh mì, rau thơm, dưa leo...

Một bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Q.H

Theo UBND phường Phú Mỹ, cơ sở bánh mì Ngọc Hà hoạt động với 2 điểm bán bằng xe đẩy trên địa bàn, trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 800 ổ bánh mì.

Hiện các cơ quan chức năng đã niêm phong dụng cụ liên quan, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm phục vụ công tác điều tra. Cơ sở bánh mì Ngọc Hà cũng đã tạm ngưng hoạt động từ trưa 21/12.

Như VietNamNet đã đưa tin, đến sáng 22/12, hơn 40 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Ngọc Hà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với các triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, ông N.V.B. (57 tuổi, trú phường Phú Mỹ) cho biết, sáng 19/12, ông mua 2 ổ bánh mì thập cẩm tại tiệm bánh mì Ngọc Hà về ăn cùng vợ. Đến khoảng 10h cùng ngày, cả hai xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy và phải nhập viện cấp cứu.