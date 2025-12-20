Cụ thể, trong 8 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, có 4 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, 1 mẫu dương tính đồng thời với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Đối với 17 mẫu thực phẩm được lấy tại các điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất, nhiều mẫu chả bò, chả heo, bơ, ớt rim và rau ngò dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Ngoài ra, một số mẫu rau còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus vượt ngưỡng cho phép.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thực phẩm liên quan vụ việc đều bị nhiễm vi sinh vật.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, ngành Y tế Quảng Ngãi kết luận 203 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện từ ngày 13 đến 16/12 là do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì Hồng Vân.

203 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Vân. Ảnh: N.X

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, từ ngày 13/12, các bệnh viện trên địa bàn Quảng Ngãi liên tục tiếp nhận bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và mệt mỏi. Qua khai báo dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 15h ngày 11/12 đến 8h ngày 13/12, nhiều người đã mua và ăn bánh mì Hồng Vân tại phường Cẩm Thành và một số xã, phường lân cận.

Đến ngày 20/12, phần lớn bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, còn 11 trường hợp tiếp tục được theo dõi, chờ xuất viện.

Bánh mì Hồng Vân là chuỗi tiệm bánh mì – nem chả khá nổi tiếng tại Quảng Ngãi, với nhiều điểm bán trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ tại phường Cẩm Thành và các điểm kinh doanh mang bảng hiệu bánh mì Hồng Vân. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm, như chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý, không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu; điều kiện chế biến không bảo đảm an toàn thực phẩm.

UBND phường Cẩm Thành đã yêu cầu các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động, đồng thời niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại để phục vụ công tác xử lý theo quy định.