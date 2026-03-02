Bác sĩ Nguyễn Lê Duy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nam 36 tuổi (Hà Nội), không có tiền sử bệnh lý nội khoa.

Thế nhưng chỉ sau cuộc nhậu cùng bạn bè, người này đột ngột giảm tri giác rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính sọ não, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não bán cầu phải trên nền tăng huyết áp.

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 phẫu thuật cho bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là ca bệnh nặng, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu dưới kính hiển vi để lấy bỏ khối máu tụ. Ca mổ thành công, giữ được tính mạng người bệnh.

Theo bác sĩ Duy, hiện bệnh nhân đã ổn định và ra viện. Tuy nhiên, di chứng để lại khá nặng nề đối với người bệnh. Người đàn ông trẻ này bị liệt nửa người phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và sinh hoạt hằng ngày.

Hệ lụy lâu dài, xu hướng ngày càng trẻ hóa

Các chuyên gia cảnh báo, đột quỵ không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại gánh nặng lâu dài cho người bệnh và gia đình. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết, trước đây, bệnh lý tim mạch, đột quỵ thường gặp ở nhóm 55-60 tuổi, thì nay đã xuất hiện ở độ tuổi 30-40. Thậm chí có trường hợp mới 30 tuổi nhưng kết quả chụp cho thấy tổn thương cả ba nhánh động mạch vành.

Thống kê trong 2,5 năm qua, Bệnh viện E ghi nhận khoảng 50 trường hợp nhồi máu cơ tim ở người dưới 50 tuổi.

Theo TS Nguyên, nguyên nhân chính gây gia tăng số người trẻ mắc đột quỵ đến từ lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá, thuốc lào, uống nhiều rượu bia, sinh hoạt không điều độ, căng thẳng kéo dài.

Bên cạnh đó, các bệnh lý như tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường cũng đang trẻ hóa nhanh chóng. Khi những yếu tố này kết hợp, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở người ngoài 30 tuổi hoàn toàn có thể xảy ra.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người có bệnh nền cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và rối loạn chuyển hóa bằng cách tuân thủ điều trị, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân, nói khó, méo miệng, đau ngực…, cần đi khám ngay, không chủ quan tự điều trị vì có thể dẫn tới đột quỵ hoặc suy tim.

“Người dân cần hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá là yếu tố quan trọng trong phòng bệnh. Rượu bia có thể gây giãn mạch ảo, sau đó co mạch mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hệ tim mạch. Đặc biệt, người trẻ nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp và xây dựng lối sống lành mạnh để phòng ngừa đột quỵ từ sớm, tránh những hậu quả nặng nề, lâu dài”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.