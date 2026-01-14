Ngày 14/1, các đồng nghiệp từ Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) tiễn đưa nữ điều dưỡng N.T.C (46 tuổi) công tác tại Khoa Thận tiết niệu - Lọc máu về nơi an nghỉ cuối cùng. Nữ điều dưỡng C. qua đời do đột quỵ. Trong thời khắc đau thương khi cơ hội sống không còn, gia đình nữ điều dưỡng đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: Hiến tạng của nữ điều dưỡng để cứu sống những bệnh nhân khác.

Với các đồng nghiệp, dù không còn hiện diện nơi phòng bệnh nhưng nữ điều dưỡng ấy vẫn tiếp tục “ca trực” cuối cùng của đời mình - một ca trực không bảng phân công, không tiếng chuông báo, nhưng lại mang sức lay động sâu sắc.

Các bác sĩ thực hiện lấy tạng từ người hiến. Ảnh BVCC.

Chia sẻ với báo chí, bà Phạm Thị Hà - Điều dưỡng trưởng Khoa Thận tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị (nơi điều dưỡng C. làm việc) cho biết bà C. là người làm việc trực tiếp với bà và tập thể khoa. Đến nay, các đồng nghiệp vẫn chưa thể tin điều dưỡng C. đã ra đi vì quá đột ngột.

Ngày khi xảy ra sự việc, bà C. đang trong ca trực buổi trưa, chăm sóc bệnh nhân lọc máu như thường lệ thì bất ngờ bị đột quỵ tại phòng bệnh. Khi nữ điều dưỡng đổ gục, mọi việc diễn ra quá nhanh, các đồng nghiệp lập tức sơ cứu, chuyển bà xuống Khoa Hồi sức cấp cứu rồi đưa sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ xác định bà C. bị đột quỵ nặng và không qua khỏi.

Theo bà Hà, không chỉ riêng cá nhân bà mà toàn thể cán bộ, nhân viên trong khoa đều dành cho điều dưỡng C. sự yêu mến và trân trọng. Trong công việc hằng ngày, bà C. là người sống nội tâm, tận tụy với nghề, luôn hết lòng vì bệnh nhân, không ngại khó khăn, vất vả. Bà C. luôn hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, chưa từng nề hà hay so đo bất cứ việc gì.

Bà C. là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ (học lớp 2 và lớp 10) trong khi bố mẹ đều đã cao tuổi. Sự ra đi của nữ điều dưỡng để lại khoảng trống lớn cho gia đình nhưng quyết định hiến tạng từ gia đình đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, cảm phục.

PGS.TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, đây là mất mát rất lớn đối với gia đình, người thân và tập thể bệnh viện. Tuy nhiên, quyết định hiến tạng trong thời khắc đau thương nhất đã thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, đúng với phẩm chất, y đức và lý tưởng của người thầy thuốc.

PGS Thế Anh nhấn mạnh, dù không còn hiện diện, điều dưỡng C. vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người, để lại một di sản vô giá là sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Đây không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Hữu Nghị mà còn là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ y tế.

Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công ca lấy và ghép đa tạng từ người hiến. Buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng, từ đó thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối tạng.

Kết quả, lá gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai quả thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi - những người đã mòn mỏi chờ đợi cơ hội sống suốt nhiều năm. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra hy vọng tìm lại ánh sáng cho những bệnh nhân khiếm thị.

