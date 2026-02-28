Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt cán bộ nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và tổ chức triển lãm, trưng bày các gian hàng giới thiệu thành tựu, ứng dụng y tế thông minh.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết năm 2026 ngành Y tế triển khai Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô (sửa đổi), ngành Y tế sẽ tái cấu trúc hệ thống theo hướng bền vững, lập quy hoạch mạng lưới y tế chiến lược gồm hệ thống bệnh viện hạt nhân, vệ tinh và trạm y tế phường, xã hiện đại.

Thiết bị bay không người lái vận chuyển thuốc được Bệnh viện Đức Giang mang đến triển lãm. Ảnh: N. Huyền

Lần đầu tiên ứng dụng UAV vận chuyển mẫu xét nghiệm

Tại triển lãm, mô hình Trạm y tế 4.0 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ ứng dụng công nghệ số và kết nối liên thông giữa bệnh viện với y tế cơ sở.

Chia sẻ với PV VietNamNet, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đức Giang, cho biết mục tiêu của Trạm y tế 4.0 là đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, giúp người bệnh được khám, điều trị ngay tại tuyến cơ sở nhưng vẫn có sự hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Điểm nổi bật của mô hình là số hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh. Các trạm y tế được kết nối hội chẩn từ xa với bác sĩ của bệnh viện, tạo cơ chế “đỡ đầu” chuyên môn. Nhờ đó, nhiều ca bệnh phức tạp có thể được chẩn đoán, điều trị ngay tại cơ sở mà không cần chuyển tuyến. Với sự hỗ trợ về thiết bị và chuyên môn, Trạm y tế 4.0 có thể triển khai các dịch vụ như siêu âm, xét nghiệm, nội soi… vốn trước đây chỉ thực hiện tại bệnh viện tuyến trên.

Đáng chú ý, trong cấu thành không thể thiếu của Trạm y tế 4.0, bệnh viện đã thí điểm ứng dụng UAV trong vận chuyển thuốc, sinh phẩm. Đây là bệnh viện đầu tiên trên cả nước triển khai ứng dụng này. Nếu trước đây việc chuyển mẫu xét nghiệm hoặc thuốc cấp cứu giữa bệnh viện và trạm y tế chủ yếu bằng đường bộ thì tại đô thị đông đúc như Hà Nội, thời gian có thể kéo dài 15-30 phút, thậm chí lâu hơn vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, UAV rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn 5-10 phút nhờ bay theo đường thẳng, không phụ thuộc vào tình trạng giao thông.

Không chỉ tăng tốc độ, UAV còn nâng cao khả năng phản ứng trong cấp cứu, rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm, chủ động trong tình huống thiên tai, dịch bệnh và giảm áp lực cho hệ thống vận chuyển truyền thống.

Theo lãnh đạo bệnh viện, thời gian tới đơn vị sẽ mở rộng phạm vi triển khai, trong đó có kế hoạch sử dụng UAV vận chuyển thiết bị cấp cứu sốc tim trực tiếp đến hiện trường khi có yêu cầu khẩn cấp, đặc biệt với các trường hợp đột quỵ, góp phần tận dụng “thời gian vàng” để cứu sống người bệnh. Thời gian dự kiến triển khai phương án này được thực hiện trong năm 2026.