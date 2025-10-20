Hành trình phục hồi - một phần tất yếu trong quá trình điều trị

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu, năm 2022, ung thư vú đã vượt qua ung thư gan để trở thành loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam, với gần 25.000 trường hợp. Đáng chú ý, cứ 3 phụ nữ mắc ung thư thì có một người là ung thư vú. Căn bệnh này đứng thứ tư về tỷ lệ tử vong, phần lớn do phát hiện muộn.

Điều này khiến cho việc nâng cao nhận thức về ung thư vú, đặc biệt là tầm quan trọng của tầm soát sớm, trở nên cấp thiết. Bởi nếu được phát hiện kịp thời, điều trị đúng cách với các phương pháp hiện đại và ít xâm lấn, bệnh nhân ung thư vú hoàn toàn có thể có cơ hội sống khỏe sau 5, 10 năm, thậm chí lâu hơn.

Tuy nhiên, điều trị chỉ là một nửa chặng đường. Sau khi vượt qua các đợt hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật, bệnh nhân ung thư vú bước vào một hành trình mới là phục hồi, đòi hỏi sự kiên trì và hỗ trợ về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi lẽ, sau điều trị, người bệnh thường phải đối mặt với hàng loạt di chứng về tim mạch như suy chức năng thất trái do hóa chất và thuốc; hô hấp (viêm phổi/ xơ phổi); các vấn đề về đau vai, hạn chế tầm vận động, loãng xương trong bệnh lý cơ - xương - khớp; các vấn đề về thần kinh, suy giảm nhận thức, đặc biệt là phù bạch huyết - một biến chứng phổ biến nhưng ít được quan tâm đúng mức.

Phù bạch huyết thường biểu hiện ở tay hoặc cánh tay, gây cảm giác căng tức, đau nhức, hạn chế vận động cột sống cổ và các khớp chi trên, thậm chí có thể dẫn đến biến dạng nghiêm trọng như phù tay voi. Điều này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn tạo gánh nặng tâm lý, ảnh hưởng đến chất lượng sống và sự tự tin của người bệnh.

ThS.BS Vũ Thị Hằng - Bác sĩ điều trị tại Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka - cho biết hành trình phục hồi chức năng, trong đó có bạch mạch và hô hấp, tim mạch sau điều trị ung thư vú không thể xem nhẹ mà cần được nhìn nhận như một phần tất yếu và quan trọng của quá trình điều trị. Đây là cách để người bệnh chủ động chăm sóc, duy trì sức khỏe, từ đó hướng đến một cuộc sống chất lượng, hạnh phúc và trọn vẹn.

Dù vậy, không ít bệnh nhân ung thư vú sau điều trị vẫn còn loay hoay, không biết bắt đầu từ đâu để phục hồi đúng cách.

Bác sĩ sử dụng băng ép cho vùng bị phù nề ở bệnh nhân bạch mạch

Chuỗi chương trình tầm soát và tư vấn phục hồi chức năng miễn phí

Với tinh thần đồng hành, sẻ chia cùng các “chiến binh áo hồng” trong chặng đường phục hồi, nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú toàn cầu (Tháng Mười Nơ hồng), Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka phối hợp với Tổ chức Y học cộng đồng tổ chức chuỗi chương trình chia sẻ kiến thức về tầm soát ung thư vú và tư vấn phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư vú sau điều trị.

Bệnh nhân thăm khám cùng ThS.BS Vũ Thị Hằng - Bác sĩ điều trị tại Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka

Tại các sự kiện này, người bệnh và gia đình không chỉ được thăm khám, tư vấn bởi đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm mà còn được nghe chia sẻ từ người từng chiến đấu và vượt qua căn bệnh ung thư vú. Những câu chuyện thật, cảm xúc thật, bài học thật giúp lan tỏa thông điệp: “Bạn không đơn độc trên hành trình hồi phục”.

BS Hằng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn gửi tặng “một nửa dịu dàng của thế giới” món quà sức khỏe trọn vẹn yêu thương. Lấy lại vóc dáng, sự linh hoạt, và trên hết là chất lượng sống - đó là mục tiêu hoàn toàn khả thi nếu người bệnh được đồng hành, hướng dẫn đúng cách”.

Hành trình sau điều trị ung thư vú có thể đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiểu mình hơn và yêu thương bản thân hơn. Khi có sự đồng hành đúng nghĩa từ cộng đồng y tế và xã hội, những người phụ nữ từng đối diện với bệnh tật hoàn toàn có thể bước tiếp hành trình sống - không chỉ để sống khỏe mà còn sống đẹp và hạnh phúc.

Bích Đào