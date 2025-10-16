Tại lễ phát động chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2025, do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức, nhiều câu chuyện của bệnh nhân đã chạm đến trái tim hàng trăm người tham dự.

Cảm ơn bệnh tật giúp kịp sửa sai

Là một người mẹ đơn thân, chị Bùi Thu Thủy (42 tuổi, Hà Nội) phát hiện mình mắc ung thư vú 10 năm trước. Căn bệnh như nhát dao sắc lạnh khiến chị sụp đổ.

Ở tuổi 32, khi đang trẻ trung, khỏe mạnh và xinh đẹp, chị không thể tin nổi căn bệnh này lại đến với mình. Nhưng điều khiến chị đau đớn nhất là hình ảnh cậu con trai 10 tuổi có thể mồ côi mẹ.

“Nghĩ đến con, tôi òa khóc. Nhưng cũng vì con, tôi quyết tâm chữa trị để được ở bên thằng bé lâu nhất có thể,” chị nghẹn ngào kể.

Hành trình điều trị của chị là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực. Để lo cho con, chị lao vào kiếm tiền, thậm chí trong những đợt truyền hóa chất, chị gần như quên mình đang mang bệnh. Con trai chị trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất.

Cậu bé nhẹ nhàng chăm sóc mẹ như một “y tá riêng”: từ việc nằm cạnh mẹ trong viện, theo dõi kim truyền, đến giúp mẹ khi chị buồn nôn. Ở nhà, cậu đảm đương mọi việc vặt: giặt giũ, phơi đồ, rửa bát, dọn nhà... trong sự tĩnh lặng đầy yêu thương.

Sau 8 đợt hóa trị, chị Thủy phải tiêm thuốc ức chế buồng trứng hằng tháng và uống thuốc mỗi ngày trong 5 năm để kìm hãm hormone nữ. Tóc rụng sạch, ngoại hình thay đổi, chị từng lo lắng mình sẽ trở nên “nam tính” và mất đi chính mình. Nhưng vượt qua tất cả, chị không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Phát hiện mắc ung thư vú là một lời cảnh tỉnh với chị Thủy. Trước đây, chị thường thức khuya, ăn đêm, làm việc như thiêu thân và không bao giờ tập thể dục. Bệnh đến như cái giá phải trả cho việc không yêu bản thân.

Từ đó, người phụ nữ trẻ thay đổi hoàn toàn. Chị chú trọng dinh dưỡng, tập luyện thể thao và chinh phục những thử thách mới như leo núi, lặn biển, chạy marathon. Những hoạt động này giờ đây là “bữa ăn tinh thần” không thể thiếu trong cuộc sống của chị.

"Tôi biết ơn vì mình bị ung thư vú và nó xảy ra đúng thời điểm mình còn có cơ hội sửa chữa”, người phụ nữ này chia sẻ.

Từ chỗ bò lê từng bậc thang thành vận động viên chạy bộ

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Hương (65 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) kể về hành trình vượt qua ung thư vú di căn xương. 11 năm trước, khi phát hiện bệnh, bà đối mặt với những cơn đau khiến việc đi lại trở thành nỗi ám ảnh.

“Tôi từng phải bò từng bậc cầu thang, mỗi lần vào viện cần hai người dìu. Đau đớn và tiều tụy, tôi từng nghĩ đến việc buông xuôi,” bà nhớ lại.

Nhưng nhờ sự động viên từ gia đình, bác sĩ và những người đồng bệnh tại Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường, bà Hương dần lấy lại niềm tin. Từ chỗ chán nản, bà bắt đầu lạc quan, tin tưởng vào y học hiện đại và tìm thấy sức mạnh từ những “liều thuốc tinh thần” trong cộng đồng.

Từ một người từng khó khăn trong từng bước đi, bà tự tập luyện và bất ngờ bén duyên với chạy bộ - điều mà trước đây bà chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Bà Hương có thể tham gia các giải chạy 3km ở tuổi 65 và luôn nỗ lực để thấy cơ thể khỏe hơn từng ngày.

“Ung thư di căn không phải dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho hành trình nỗ lực. Hãy lắng nghe cơ thể, chăm sóc bản thân và tin rằng chúng ta có thể vượt qua,” bà Hương nhắn gửi.

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu Globocan 2022, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam, với hơn 24.000 ca mắc mới, chiếm 28,9% các ca ung thư ở nữ giới. Mỗi năm, căn bệnh này cướp đi hơn 10.000 sinh mạng, chiếm 8,3% tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Tuy nhiên, phát hiện sớm và lối sống lành mạnh có thể thay đổi xu hướng này. Phụ nữ trên 40 tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư vú bằng siêu âm tuyến vú hoặc chụp nhũ ảnh mỗi năm một lần. Những người có nguy cơ cao - như tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc buồng trứng, có kinh sớm (trước 12 tuổi), mãn kinh muộn (sau 55 tuổi), sử dụng hormone thay thế kéo dài, hoặc sinh con muộn sau 30 tuổi - cần kết hợp thêm chụp cộng hưởng từ tuyến vú.

