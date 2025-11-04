Giữa năm 2023, nghệ sĩ Tấn Beo (59 tuổi) bất ngờ bị tai biến mạch máu não và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, bệnh để lại nhiều di chứng nặng nề cho ông như nói chuyện vấp váp, không thể tự di chuyển, phải ngồi xe lăn. Nghiêm trọng hơn, bác sĩ phát hiện ông bị suy thận giai đoạn 5, phải lọc máu tại bệnh viện và phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

Tháng 3/2025, nam nghệ sĩ tiếp tục thăm khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM. Ông cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng là do thói quen thích ăn mặn, đồ muối, trứng ung, mắm cá, uống bia đêm khuya.

BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng Đơn vị Nội thận - Lọc máu - người khám cho Tấn Beo thông tin, nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền: di chứng tai biến não, huyết áp cao, đái tháo đường type 2, tăng lipid máu, tăng axit uric và tim thiếu máu cục bộ. Các bệnh lý này không chỉ gây hại độc lập mà còn tương tác, đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng thận. Bệnh nhân vẫn đi tiểu được và có độ lọc cầu thận eGFR ở mức 22mL/phút/1,73m2, nên chưa cần chỉ định lọc máu ngay.

Tấn Beo được lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận, trì hoãn lọc máu càng lâu càng tốt. Thuốc được sử dụng để hạ huyết áp xuống dưới 140/90mmHg, điều chỉnh các chỉ số đường huyết và mỡ máu phù hợp.

Nghệ sĩ Tấn Beo. Ảnh: FBNV

Trước đó, nam nghệ sĩ hiểu sai về dinh dưỡng nên kiêng đạm hoàn toàn, không ăn rau và trái cây, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và teo cơ. Bác sĩ đã điều chỉnh chế độ ăn hợp lý: uống đủ nước, giảm đạm, hạn chế muối, nước mắm, đồ chiên xào, nội tạng động vật và thịt đỏ. Chế độ ăn giảm đạm động vật nhưng bổ sung đạm keto hoặc axit amin để đảm bảo dinh dưỡng.

Sau 3 tháng điều trị, độ lọc cầu thận của nghệ sĩ Tấn Beo cải thiện rõ rệt, từ 24mL/phút/1,73m2 (giai đoạn 5) tăng lên 31mL/phút/1,73m2 (giai đoạn 3B). Ông thoát khỏi việc phải chạy thận thường xuyên, chỉ cần thăm khám định kỳ 1 tháng/lần.

Cuối tháng 10, khi tái khám, Tấn Beo nói chuyện lưu loát và chia sẻ đang ấp ủ dự định quay lại sân khấu.

Hiện nay, tỷ lệ bệnh thận mạn ở Việt Nam đang ở mức cao nhất châu Á - Thái Bình Dương với hơn 8,7 triệu người mắc bệnh, chiếm 12,8% số người trưởng thành. Mỗi năm, khoảng 800.000 người cần lọc máu trong khi cả nước chỉ có trên 5.000 máy, chỉ đáp ứng gần 30% nhu cầu.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa suy thận, cần duy trì lối sống lành mạnh: uống đủ nước, chế độ ăn khoa học, hạn chế muối và rượu bia, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc, kiểm soát huyết áp và đường huyết, đồng thời khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.