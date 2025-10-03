Suy thận ở tuổi 30

Gần 10 năm sống chung với chiếc máy chạy thận, chị N.T.N (Long Biên, Hà Nội) vẫn không thể quên khoảnh khắc nhận được chẩn đoán suy thận mạn tính giai đoạn cuối. Lúc phát hiện bệnh, chị N. vừa bước sang tuổi 30 tuổi.

Nhớ lại triệu chứng, chị N. kể bình thường sức khỏe tốt. Tuy nhiên, 1-2 tháng mùa hè, chị cảm thấy cơ thể mệt mỏi bất thường, ban đầu nghĩ do nắng nóng nhưng cảm giác đuối sức kéo dài nên quyết định đi khám. Kết quả như sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo thận của chị đã tổn thương nghiêm trọng, không còn khả năng phục hồi và để duy trì sự sống phải lọc máu định kỳ 3 lần/tuần.

Người phụ nữ trẻ như gục ngã vì chưa bao giờ nghĩ mình lại mắc bệnh nặng ở tuổi này. Căn bệnh đến bất ngờ khiến chị như rơi vào hố sâu, hoang mang tột độ.

Từ đó, cuộc đời chị N. gắn liền với những lần chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, 3 lần mỗi tuần. Những buổi lọc máu không chỉ làm chị kiệt sức mà còn đặt gia đình vào gánh nặng tài chính.

Những giấc mơ, kế hoạch tuổi trẻ đành gác lại. Từ hoảng sợ, tiếc nuối, chị N. đã dần phải học cách buông bỏ, tìm niềm vui trong những gì hiện có.

Chị N. duy trì sự sống bằng những đường dây lọc máu. Ảnh: P.T.

Điều giúp chị N. vượt qua những ngày tháng khó khăn là sự đồng hành của gia đình. Chồng chị đảm nhận việc nhà và chăm sóc con cái, trong khi bố mẹ và anh chị em luôn ở bên, tiếp thêm sức mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất.

Chị N. tìm niềm an ủi trong những điều giản dị như một bữa cơm quây quần bên gia đình, nụ cười của con, hay những ngày cơ thể khỏe khoắn hơn. Mỗi khoảnh khắc bên người thân là nguồn động lực để chị tiếp tục kiên trì đi lọc máu.

Nhìn lại khi chưa mắc bệnh, chị N. thừa nhận mình đã không chú trọng chăm sóc sức khỏe, khi đã muộn chị mới nhận ra giá trị của khỏe mạnh.

Hệ lụy nghiêm trọng của suy thận

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng khoa Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, suy thận mạn ngày càng trẻ hóa. Trong 9 tháng đầu năm 2025, bệnh viện ghi nhận 26 ca suy thận mạn giai đoạn cuối, với 17 ca dưới 50 tuổi. So với năm 2024, khi chỉ có 12 ca dưới 50 tuổi trong tổng số 25 ca, xu hướng cho thấy sự gia tăng đáng báo động.

Bác sĩ Tuyên cho biết, nhiều người dưới 40 tuổi chỉ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ hoặc làm thủ tục tuyển dụng. Lối sống thiếu khoa học, từ ăn uống không lành mạnh, ít vận động đến căng thẳng kéo dài, đang khiến căn bệnh này xuất hiện nhiều ở người trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3, 20-30% bệnh nhân suy thận hiện nay thuộc nhóm tuổi 18-30.

Nguyên nhân chính đến từ lối sống đô thị thiếu lành mạnh và các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường và viêm cầu thận ở người trẻ cũng góp phần làm gia tăng tỷ lệ.

Suy thận không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra gánh nặng kinh tế và tinh thần. Chi phí chạy thận dao động từ 12-36 triệu đồng mỗi tháng, trong khi ghép thận có thể lên đến 300-500 triệu đồng. Với người trẻ, bệnh tật khiến họ phải từ bỏ học hành, sự nghiệp, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.

Đáng lo ngại hơn, khoảng 90% bệnh nhân không nhận ra mình mắc bệnh cho đến khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn. Các triệu chứng rõ ràng như phù, mệt mỏi, tiểu đêm nhiều, hay nước tiểu có bọt thường chỉ xuất hiện khi thận đã tổn thương nghiêm trọng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Để giảm xu hướng trẻ hóa suy thận, bác sĩ Hương cho rằng người trẻ cần được khuyến khích kiểm tra chức năng thận định kỳ. Các xét nghiệm như đo creatinine, phân tích nước tiểu và kiểm tra huyết áp nên trở thành xét nghiệm không thể thiếu trong gói khám sức khỏe định kỳ.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh truyền thông về lối sống lành mạnh, bao gồm ăn uống khoa học, uống đủ nước, không nhịn tiểu, duy trì giấc ngủ điều độ và hạn chế lạm dụng thuốc. Việc kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp hay đái tháo đường cũng đóng vai trò quan trọng.

