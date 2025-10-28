Ngày 28/10, trao đổi với phóng viên báo VietNamNet, bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Gia Lai (tỉnh Gia Lai) cho biết, sáng nay, tình trạng sức khỏe của ca sĩ Siu Black đã ổn định hơn.

Ngày 27/10, nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu với tình trạng ban đầu là suy hô hấp cấp trên nền viêm phổi, suy tim, suy thận, thiếu máu cơ tim cục bộ, tràn dịch đa màng do suy thận, suy giảm albumin, tăng huyết áp.

Khi vào viện, chỉ số sinh tồn của Siu Black giảm, huyết áp lên 220/160 mmHg. Kiểm tra chỉ số xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị đái tháo đường kiểm soát kém, chức năng thận suy giảm, suy thận mạn giai đoạn 5. Bác sĩ Giang thông tin đây là biến chứng từ bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp nhiều năm.

Bệnh nhân còn nhiễm trùng viêm phổi, siêu âm tim giãn nở rất to, phổi tổn thương đa thùy, tràn dịch đa màng, rối loạn điện giải.

Nữ ca sĩ đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Siu Black đã được kiểm soát huyết áp, điều trị suy tim, suy hô hấp, hỗ trợ thông khí, đặt dẫn lưu tràn dịch màng phổi và dùng các thuốc lợi tiểu, hồi sức về dinh dưỡng.

Sáng 28/10, sinh hiệu của bệnh nhân ổn định, huyết áp về 130/80 mmHg, chỉ số SpO2 lên 96%. Người bệnh ăn uống được, dẫn lưu được 500ml dịch màng phổi, X-quang phổi cải thiện tốt. Các chức năng thận, thiếu máu cải thiện hơn nhiều.

Trong thời gian tới, bác sĩ Giang cho biết các bệnh lý của Siu Black đã có chiến lược điều trị. Với dịch màng phổi sẽ bù albumin và đạm, đặt dẫn lưu trong 1-2 ngày hết dịch, không có nguyên nhân phát sinh có thể rút dẫn lưu. Với đường huyết sẽ tiêm insulin cho ổn định, huyết áp sử dụng thuốc. Còn tình trạng viêm phổi khoảng 5 ngày dùng kháng sinh sẽ đánh giá lại chức năng phổi.

Dự đoán bệnh nhân có thể ra viện trong 7 ngày.

Đáng lo ngại là tình trạng suy thận mạn tính độ 5 nhưng bệnh nhân vẫn đi tiểu tiện và chưa phù nên sẽ điều trị nội khoa trong vòng 6 tháng - 1 năm, nếu tiến triển hơn có thể phải chạy thận nhân tạo thay thế hoặc ghép thận.

Hiện tại, bác sĩ điều trị nội khoa kết hợp kiểm soát huyết áp, đường huyết cho Siu Black kèm theo chế độ ăn uống phù hợp như hạn chế tăng kali. Vì vậy, chế độ ăn uống và sử dụng thuốc rất quan trọng để bảo vệ thận.

Thận có nhiều chức năng, trong đó chức năng chính là lọc các chất độc hại ra khỏi cơ thể và biến thành nước tiểu. Thận còn có chức năng bài tiết nước tiểu. Để làm được điều này, trong thận có rất nhiều mạch máu nhỏ, giúp lọc chất thải trong khi vẫn giữ lại các phân tử hữu ích khác. Khi bệnh tiểu đường không được kiểm soát, thận phải làm việc nhiều hơn bình thường. Lâu dần, các "bộ lọc" bị hỏng và protein thoát vào nước tiểu gây protein niệu. Theo các chuyên gia nội tiết, ở người đái tháo đường, đường huyết tăng cao kéo dài làm các mao mạch ở cầu thận bị tổn thương khiến cơ quan này phải hoạt động quá mức. Sau một thời gian, các lỗ lọc trở nên to hơn làm protein bị lọt ra ngoài và ảnh hưởng đến chức năng thận.