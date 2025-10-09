Dấu hiệu phù chân

N.T.K.D. (31 tuổi, Bắc Ninh) đang bước sang năm thứ hai chạy thận tại Hà Nội. Mười năm trước, D. trải qua đổ vỡ hôn nhân, trở thành mẹ đơn thân với trách nhiệm nặng nề. Không chùn bước, cô học nghề phun xăm thẩm mỹ để tự mình trang trải cuộc sống. Với sự chăm chỉ, D. nhanh chóng thành thạo và trở thành thợ chính.

Sau đó, cô về quê mở một tiệm phun xăm nhỏ, trở thành bà chủ với bao tâm huyết. Ban ngày, cô miệt mài làm việc cho khách; buổi tối, tranh thủ học thêm các khóa làm đẹp qua mạng. Công việc ngốn gần hết thời gian, nhưng D. không ngại, chỉ mong xây dựng tương lai tốt đẹp cho con.

Một ngày, trong lúc làm việc, D. bất ngờ ngất xỉu. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo cô bị suy thận độ 4, gần chuyển sang giai đoạn cuối, cần điều trị khẩn cấp. Tin dữ khiến cô sụp đổ.

Nhìn lại, D. nhận ra cơ thể đã gửi những tín hiệu cảnh báo từ lâu, nhưng cô chủ quan bỏ qua. Chân cô thường xuyên phù nước, đặc biệt ở cổ chân, mà cô chỉ nghĩ do đứng lâu. Nhiều buổi sáng, mắt cô sưng mọng, nhưng cô cho rằng đó là hậu quả của thức khuya và công việc áp lực. Tin vào sức trẻ, D. không đi kiểm tra sức khỏe, để rồi bệnh tình âm thầm tiến triển.

D. duy trì sự sống phụ thuộc vào những đường dây qua cầu tay chạy thận. Ảnh: P.Thúy.

Sau vài tháng điều trị, chức năng thận ngày càng suy giảm. Để duy trì sự sống, cô bắt buộc phải chạy thận chu kỳ, ba lần mỗi tuần. Tiệm phun xăm đành gác lại, D. chuyển xuống Hà Nội, vừa làm thêm cùng bạn, vừa đều đặn đến bệnh viện lọc máu. Căn bệnh buộc cô thay đổi hoàn toàn lối sống: Kiêng khem nghiêm ngặt, sức khỏe và tinh thần đều suy kiệt. Việc tìm hiểu thông tin về bệnh và lọc bỏ những tin đồn sai lệch cũng khiến cô mệt mỏi. Hiện tại, y học chưa có thuốc chữa khỏi suy thận mạn, ghép thận là hy vọng duy nhất.

Dù đối mặt với bao khó khăn, D. vẫn kiên cường vì con và bố mẹ. Cô tự nhủ phải cố gắng, hy vọng một ngày y học sẽ tiến bộ, mang lại cơ hội mới.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), phù nề các chi là dấu hiệu không thể bỏ qua của bệnh thận. Nguyên nhân do chất thải không thể đào thải ra được khỏi cơ thể sẽ khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng tích trữ nước, gây phù nề chân, tay và mặt. Do vậy, đây là biểu hiện của suy thận giai đoạn đầu thường gặp.

Báo động suy thận ở người trẻ

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, suy thận mạn tính thường diễn tiến lặng lẽ, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi các triệu chứng gần như không rõ ràng. Nhiều người chỉ tình cờ phát hiện bệnh qua các đợt khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan hoặc khi chuẩn bị hồ sơ du học.

Mỗi ngày, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu ghi nhận 30-40 ca suy thận mới, trong đó đáng báo động là nhiều bệnh nhân dưới 30 tuổi - độ tuổi đang sung sức nhất. Đa số chỉ đến khám khi triệu chứng đã nghiêm trọng, thậm chí nhiều trường hợp lần đầu nhập viện đã phải chạy thận ngay lập tức.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến thời gian điều trị bảo tồn bị rút ngắn, chi phí tăng cao và cơ hội áp dụng các phương pháp như ghép thận trở nên hạn chế. Thậm chí, một số bệnh nhân dù có người thân sẵn sàng hiến thận nhưng không thể tiến hành ghép do đã xuất hiện các biến chứng nặng, chẳng hạn như suy tim.

Để phòng bệnh, bác sĩ Nguyễn Đình Liên khuyến cáo cộng đồng cần duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ. Vận động mỗi ngày như đi bộ, yoga giúp kiểm soát cân nặng và tăng cường sức khỏe thận. Giữ huyết áp ổn định, theo dõi đường huyết, acid uric và cholesterol để tránh rối loạn chuyển hóa; hạn chế rượu, bia, thuốc lá để giảm áp lực lên thận.

Người dân cũng nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh như giảm muối, đạm, dầu mỡ; tránh thực phẩm chế biến sẵn. Hằng ngày, bổ sung rau xanh, trái cây như táo, cải xanh để hỗ trợ thận; uống 1,5-2 lít nước/ngày để duy trì chức năng thận.

Mỗi người nên khám 6 tháng/lần hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường như phù chân, mệt mỏi để điều trị kịp thời.

Phát hiện suy thận ở tuổi 30 từ một dấu hiệu nhiều người gặp 30 tuổi, chị N. cảm thấy mệt mỏi, đuối sức bất thường nên đi khám. Kết quả nhận được khiến chị chết lặng khi thận đã tổn thương nặng, suy ở giai đoạn cuối.

Loại trái cây quen thuộc không nên ăn quá 4 quả để tránh suy thận cấp Khế có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây tổn thương, thậm chí dẫn đến suy thận cấp.