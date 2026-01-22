Khoảnh khắc hội ngộ bất ngờ khiến người học trò cũ không kìm được nước mắt. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy làn sóng hoài niệm về thầy cô trong cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên Jimu News ngày 12/1, thầy Lý - giáo viên đã nghỉ hưu, sống tại TP Thương Khâu (tỉnh Hà Nam) - cho biết, ông có hơn 40 năm gắn bó với nghề giáo và vẫn nhớ tên phần lớn học trò từng dạy. Cuộc gặp diễn ra khi tàu sắp đến ga, khiến cả thầy và trò đều xúc động.

Thầy trò xúc động gặp lại nhau sau hơn 20 năm. Ảnh: Sohu

Người thầy tóc đã bạc, đeo kính, nắm chặt tay cô học trò cũ và trò chuyện không ngừng. Người học trò lau nước mắt xúc động vì thầy vẫn còn nhớ tên mình dù đã hơn 20 năm xa cách.

Dưới phần bình luận, nhiều người nhận là học trò cũ của thầy Lý chia sẻ cảm xúc, bày tỏ lòng thành kính với người thầy đã về hưu… Không ít người dùng mạng chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô của mình.

Theo thầy Lý, đoạn video được quay vào ngày 11/1, khi ông cùng con gái đi tàu từ Thiên Tân trở về Thương Khâu. Trước giờ xuống tàu, ông bất ngờ nhìn thấy học trò cũ tên Khương Đông Hoa ở khoang bên cạnh và lập tức gọi đúng tên cô. Hai thầy trò nhận ra nhau ngay và ngồi trò chuyện trong ít phút ngắn ngủi nhưng đầy xúc động.

Không chỉ nhớ tên, thầy Lý còn nhớ Khương Đông Hoa từng là học sinh lớp 7 do ông làm chủ nhiệm vào năm 1999. Lúc đó, Khương Đông Hoa làm lớp phó phụ trách kỷ luật và có thành tích học tập khá. Sau hơn 20 năm xa cách, thầy được biết học trò cũ đã lập gia đình và sinh sống tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Sau khi xuống tàu, Khương Đông Hoa giúp thầy Lý mang hành lý, tiễn ông ra tận cửa ga rồi mới lưu luyến chia tay. Khi được phóng viên liên hệ, cô xác nhận đây là cuộc hội ngộ hiếm hoi và đầy xúc động với thầy giáo cũ.

Thầy Lý năm nay 71 tuổi. Ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy từ năm 1974, từng dạy tiểu học và sau đó là môn Toán tại Trường THCS Điền Miếu (Thương Khâu) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2016. Trong hơn 4 thập kỷ đứng lớp, ông đã dạy dỗ hàng vạn học sinh.

Con gái thầy là người ghi lại và đăng tải đoạn video. “Tôi thấy khoảnh khắc ấy quá ý nghĩa nên đã quay lại. Cả hai đều nắm tay nhau rất lâu”, chị chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng, cha mình luôn dành tình cảm đặc biệt cho học trò, coi họ như con cái.

Theo gia đình, sau khi video lan truyền, thầy Lý đã đọc được nhiều bình luận và lời chúc từ cư dân mạng và cảm thấy rất vui, hạnh phúc.