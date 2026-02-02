Giá vàng đã từng tăng mạnh và sụt giảm trong quá khứ

Chia sẻ tại họp báo ngày 2/2, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu của Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết, giá vàng thời gian qua biến động mạnh, song đây không phải lần duy nhất.

Theo ông, vàng thường phản ánh những bất ổn của nền kinh tế và chính trị thế giới. Khi các yếu tố rủi ro gia tăng, giá vàng lập tức phản ứng. Trong quá khứ, thị trường từng chứng kiến những giai đoạn biến động mạnh hơn hiện nay, điển hình là năm 1979.

Gần đây nhất, giai đoạn 2010-2012 cũng ghi nhận biến động lớn của giá vàng. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu dần kết thúc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện chính sách nới lỏng định lượng, khiến giá vàng tăng mạnh và đạt đỉnh vào năm 2012.

Tuy nhiên, sau đó, khi những lo ngại về tác động tiêu cực của nới lỏng định lượng không trở thành hiện thực, nhà đầu tư không còn nhu cầu nắm giữ vàng như trước, dẫn đến đợt điều chỉnh sâu.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu của Hội đồng Vàng Thế giới.

So sánh với đợt biến động hiện nay, ông Shaokai Fan cho rằng, năm 2026 có hai điểm khác biệt cơ bản so với năm 2012.

Thứ nhất, các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện vẫn tồn tại mạnh mẽ. Đó là bất ổn địa chính trị kéo dài, xu hướng lãi suất có khả năng tiếp tục giảm và những nghi vấn về tính độc lập của Fed. Ba nhân tố này khó có thể sớm biến mất, qua đó tiếp tục tạo động lực cho nhu cầu mua vàng.

Thứ hai, cơ cấu nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể. Nếu như năm 2012, lực mua chủ yếu đến từ các nhà đầu tư phương Tây thì đến năm 2026, ngày càng nhiều thị trường, thành viên tham gia. Tính toàn cầu hóa của dòng vốn khiến thị trường vàng năm 2026 khác năm 2012.

Những yếu tố tác động đến xu hướng giá vàng

Ông Shaokai Fan cho rằng hiện rất khó đưa ra dự báo giá vàng tiếp tục đi lên, đi ngang hay đi xuống trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông lưu ý hai yếu tố quan trọng nhà đầu tư cần theo dõi. Thứ nhất là khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, yếu tố được đánh giá sẽ có tác động tích cực đến giá vàng. Thứ hai là những bất ổn trong chính sách thương mại toàn cầu, vốn thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vàng trong thời gian tới.

“Tôi không nghĩ chúng ta nên dựa vào lịch sử hay quá khứ để nói về xu hướng giá vàng mà nên nhìn vào thực tế để thấy nó phản ánh những gì thế giới đang trải qua”, ông Shaokai Fan nhấn mạnh.

Theo ông Shaokai Fan, đợt tăng giá đột biến trong thời gian ngắn, từ khoảng 4.500 USD/ounce lên 5.000 USD/ounce chỉ trong một tuần. Việc giá điều chỉnh sau đó là phản ánh của thị trường sau một giai đoạn tăng giá.

Dù vậy, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn còn, trong khi tâm lý đầu cơ vẫn tồn tại. Do đó, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động trong thời gian tới.

Ông cho rằng, vai trò của vàng với tư cách tài sản trú ẩn chưa bị suy giảm. Thực tế cho thấy, mỗi khi xuất hiện rủi ro địa chính trị, giá vàng đều phản ứng nhanh. Chẳng hạn, khi Mỹ đưa ra các tuyên bố liên quan đến Greenland, giá vàng đã lập tức tăng mạnh.

Theo đại diện Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là chính sách tiền tệ, biến động của đồng USD và mức độ rủi ro toàn cầu.

Hai yếu tố cơ bản cần đặc biệt lưu ý là diễn biến chính sách và căng thẳng địa chính trị.

Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cũng là một chỉ báo, song không nên xem đây là yếu tố duy nhất để dự báo xu hướng giá.

“Nhà đầu tư nên tập trung theo dõi biến động về lãi suất, diễn biến đồng USD và căng thẳng địa chính trị, bất ổn về chính sách”, ông Shaokai Fan khuyến nghị.