Do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua các tỉnh miền Bắc có mưa lớn kéo dài. Cùng với đó, các hồ thủy điện phía thượng nguồn xả lũ, khiến mực nước các sông tại Ninh Bình dâng nhanh, gây ngập tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại phường Thiên Trường, một số khu vực bãi bồi ven sông Hồng đã xuất hiện tình trạng ngập úng.

Phường Thiên Trường hiện có khoảng 270ha đất trồng các loại hoa như cúc, dơn, ly..., tập trung chủ yếu tại các bãi bồi ven sông. Từ 13h ngày 1/10, khi nước lũ sông Hồng dâng cao, đã nhấn chìm khoảng 40ha diện tích trồng hoa, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Con nước dâng nhanh từng giờ khiến hàng trăm hộ dân trồng hoa tại bãi bồi ven sông như ngồi trên đống lửa. Nhiều người bất lực nhìn những ruộng hoa của mình dần chìm trong nước lũ bởi chưa đến lứa thu hoạch. Còn các hộ có hoa tới lứa vội vàng cắt, bán rẻ để vớt vát lại vốn.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (trú tại Tổ dân phố Hồng Hà 1, phường Thiên Trường) cho biết, gia đình ông trồng 1,5 mẫu hoa cúc vàng, trong đó có 5 sào nằm ngoài đê bối đã bị ngập.

“Nước lũ dâng nhanh quá, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắt hoa bán rẻ, vớt vát được đồng nào hay đồng ấy. Bình thường, mỗi bó 50 bông bán được 100.000 đồng, nay bán giảm chỉ còn một nửa”, ông Ngọc chia sẻ.

Mỗi vụ hoa, người dân phải đầu tư chi phí rất nhiều như tiền giống, phân bón, thuốc sâu,... Khi cây hoa bị ngâm trong nước, chỉ vài tiếng đã khiến rễ cây bị ảnh hưởng, không thể phục hồi. Vì vậy, khi nước lũ dâng nhanh, các hộ trồng hoa đã nhanh chóng thu hoạch, bán tháo để tránh thiệt hại nặng.

Bà Phan Thị Thanh (SN 1976, trú tại tổ dân phố Hồng Hà 1) cho biết, gia đình bà trồng 2 mẫu hoa cúc vàng, hiện đã bị ngập hơn 1 mẫu. Đợt lũ năm ngoái, toàn bộ diện tích trồng hoa của gia đình bà cũng bị nhấn chìm, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Các thương lái liên tục ra vào thu mua hoa. Ông Phan Văn Lâm (trú tại phường Thiên Trường) cho biết, ông gom hoa của hộ dân bị ngập, mang bán cho tiểu thương các chợ tại phường Nam Định.

Ông Nguyễn Văn Nhất (trú tại Tổ dân phố Hồng Hà 1) tranh thủ thu dọn nilon, bóng đèn... để giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

"Tôi canh tác hơn 2 mẫu hoa cúc, trong đó có cả cúc thương phẩm, cả cúc giống. Từ chiều 1/10, nước sông Hồng dâng nhanh, tràn vào ruộng cúc giống khiến tôi không kịp trở tay. Đợt lũ năm ngoái đã cuốn trôi của gia đình tôi hơn 400 triệu đồng nên phải vay mượn để khôi phục sản xuất. Năm nay, chưa kịp phục hồi lại thiệt hại tiếp khiến tôi vô cùng lo lắng, chưa biết xoay sở ra sao”, ông Nhất buồn bã nói.

Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đã dùng các bao cát để chặn các cống thoát nước giữa các khu ruộng, ngăn không cho nước tràn vào các khu ruộng chưa bị ngập.