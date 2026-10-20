Tham gia các nhóm Telegram quảng cáo dịch vụ gái gọi, 6 người đàn ông bị lừa chuyển tổng cộng hơn 633 triệu đồng với chiêu trò đăng ký hội viên, nâng cấp thẻ VIP.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Minh Phúc (SN 1991, quê Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phúc không có việc làm, có nhiều tiền án. Tháng 7/2025, thông qua ứng dụng Telegram, Phúc được một người sử dụng tài khoản “Lucky” đưa vào nhóm “Tuyển nhân sự”. Người này sau đó rủ Phúc sang Campuchia làm việc cho một nhóm chuyên lừa đảo, với mức lương 1.200-1.500 USD mỗi tháng.

Công việc của Phúc là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt từ các bị hại, sau đó xác thực sinh trắc học để chuyển tiền sang những tài khoản khác.

Ảnh minh họa

Ngày 26/7/2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đến khu Kim Sa, tỉnh Krong Bavet, Campuchia, gặp “Lucky” và một người tên Tiểu Bối. Theo yêu cầu của các đối tượng, Phúc quay về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng mang tên mình, sau đó trở lại Campuchia để làm việc.

Dù nhận thức được số tiền chuyển qua tài khoản có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, Phúc vẫn đồng ý giúp sức cho nhóm này. Theo chỉ đạo, Phúc thực hiện nhiều giao dịch nhận tiền và chuyển tiền đến các tài khoản khác.

Dụ nạn nhân chuyển tiền làm thẻ VIP

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng sử dụng Telegram để dụ người bị hại tham gia những nhóm quảng cáo dịch vụ cung cấp gái gọi. Sau khi người dùng đăng ký tài khoản, chúng yêu cầu chuyển từ 128.000 đến 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Phúc để mở thẻ hội viên.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền làm thẻ VIP hoặc nâng cấp hạng thành viên. Khi tiền được chuyển thành công, chúng viện lý do người dùng nhập sai thông tin, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để được hoàn trả khoản đã nộp.

Tin vào những lời hứa này, nhiều người tiếp tục chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng hoặc từ chối nộp thêm, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Một trong những người bị hại là anh A. (SN 2004, ở Hà Nội). Ngày 26/9/2025, anh tham gia nhóm Telegram có tên “Hội bàn đào kiểm định”, chuyên quảng cáo dịch vụ gái gọi.

Theo yêu cầu của tài khoản “Nguyễn Ngọc Ngân”, anh A. chuyển 120.000 đồng từ ví ZaloPay đến tài khoản ngân hàng của Phúc để mở thẻ hội viên. Sau đó, một tài khoản khác có tên “CV- Thu Thảo” yêu cầu anh chuyển thêm tiền để làm thẻ VIP và nâng cấp hạng thành viên.

Tin tưởng các thông tin này, trong ngày 26/9/2025, anh A. thực hiện 6 lần chuyển tiền với hy vọng được hoàn lại số tiền đã nộp trước đó. Khi anh không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, 5 người đàn ông khác cũng bị lừa khi tham gia các nhóm quảng cáo dịch vụ gái gọi trên Telegram.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26/9 đến 2/10/2025, Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo 6 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 633 triệu đồng. Theo chỉ đạo, Phúc thực hiện 23 lần chuyển tiền đến tài khoản của các đối tượng khác, cùng dòng tiền của nhiều bị hại chưa được xác định.

Vụ án đang được xử lý theo quy định pháp luật.