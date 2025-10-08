Những ngày qua, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 vướng nhiều chỉ trích sau ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực trên livestream của bạn cùng phòng. Sự việc khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo lượng bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất) ở mức 0%.

Theo cập nhật từ hệ thống bình chọn chính thức, Yến Nhi chưa nhận được bất kỳ lượt bình chọn nào sau hơn 1 ngày mở cổng. Điều này khiến khán giả lo ngại bởi theo quy định, thí sinh chiến thắng hạng mục này sẽ được đặc cách vào top 10 chung kết - lợi thế quan trọng trong hành trình chinh phục vương miện.

Phần trăm bình chọn trên hệ thống Miss Grand International của đại diện Việt Nam.

Dù đối mặt nhiều áp lực, Yến Nhi vẫn giữ tinh thần tích cực, nỗ lực thể hiện trong các hoạt động bên lề. Tối 7/10, cô cùng hơn 70 thí sinh diện trang phục truyền thống Thái Lan tham gia sự kiện Proud Thai Show, gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin.

Yến Nhi trong sự kiện thời trang tối 7/10.

Tại sự kiện, đại diện Peru - Flavia López cũng khiến khán giả xúc động khi xuất hiện trên sân khấu bằng xe lăn, sau chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện. Hình ảnh cô vẫn nỗ lực trình diễn dù đau đớn đã nhận được nhiều lời khen ngợi và cảm phục.

Đại diện Peru ngồi xe lăn trình diễn thời trang.

Dàn thí sinh sáng giá ở Miss Grand International 2025.

Yến Nhi hiện đã hoàn thành 2 phần thi phụ là Grand Talent (Tài năng) và Grand Talk (Giao lưu). Cô sẽ tiếp tục tham gia các vòng thi còn lại như Swimsuit Competition (Áo tắm), National Costume (Trang phục dân tộc) và Closed Interview (Phỏng vấn kín) trước khi bước vào bán kết ngày 15/10 và chung kết diễn ra tối 18/10 tại Bangkok (Thái Lan).

Trước đó, đại diện Việt Nam từng đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới. Tuy nhiên, một đoạn trò chuyện riêng có ngôn từ chưa chuẩn mực tiếp tục bị lan truyền ngay sau đó, khiến làn sóng chỉ trích với cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Yến Nhi trình diễn ở Miss Grand International 2025:

