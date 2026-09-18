Oh Dance Team - công ty quản lý vũ công Kim Anh nhận xét ứng xử gây tranh cãi của cô trên mạng xã hội những ngày qua là "nông nổi, thiếu suy nghĩ". Do đó, công ty quyết định đưa Kim Anh ra khỏi toàn bộ hoạt động của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

"Chúng tôi mong Kim Anh thật sự nhận ra lỗi lầm, nghiêm túc chịu trách nhiệm và sửa đổi; kính mong mọi người có thể cho bạn ấy cơ hội sửa sai, để bạn trưởng thành hơn từ bài học này. Nếu còn duyên với nghề, bạn có cơ hội tiếp tục cố gắng và cống hiến bằng thái độ đúng đắn và chín chắn hơn", trích thông báo.

Oh Dance Team nhấn mạnh thành viên của nhóm phải đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc và ý thức trách nhiệm; phải lễ phép, đúng giờ, có kỷ luật, biết kính trên nhường dưới, tôn trọng đồng nghiệp; không sử dụng lời lẽ tục tĩu, không gây gổ hay có những hành vi thiếu chuẩn mực. Thành viên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

"Thành viên nào chia sẻ bài viết hoặc tham gia bình luận, tương tác dù không dùng lời lẽ xúc phạm hay vượt quá giới hạn, chúng tôi vẫn nhận thức những hành động này không đúng và đi ngược lại với tinh thần trách nhiệm trong công việc mà chúng tôi yêu cầu. Nhóm đã nghiêm túc làm việc với các thành viên liên quan, nhắc nhở toàn bộ về trách nhiệm của mỗi cá nhân khi đang là một phần của tập thể", đại diện nhóm nêu rõ.

Vũ công Kim Anh từng thân thiết ca sĩ Đông Hùng. Ảnh: FBNV

Oh Dance Team xin lỗi ca sĩ Đông Hùng, tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình, người hâm mộ, đơn vị sản xuất và ê-kíp chương trình.

Nhóm cũng đính chính một số vũ công có bình luận thô tục, kích động, xúc phạm khán giả không phải thành viên của nhóm cũng như chưa từng được nhóm mời biểu diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trước đó, ca sĩ Đông Hùng đăng bài cảm ơn sau khi tiết mục Tiếng ru cội nguồn của anh và các thành viên của liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn lên sóng. Bài đăng này hướng đến ê-kíp thực hiện chương trình nên không nhắc đến đội ngũ biên đạo, vũ công tham gia màn trình diễn.

Cho rằng Đông Hùng chưa ghi nhận công sức, hàng chục biên đạo, vũ công của chương trình phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Biên đạo Kim Anh tỏ thái độ trên Facebook và xóa câu "Cám ơn nhà Nguyên Tố Mỹ Mãn đã tin tưởng giao phần biên đạo cho mình" ra khỏi bài quảng bá tiết mục.

Bị khán giả chỉ trích, Kim Anh đăng bài xin lỗi ca sĩ Đông Hùng, các thành viên của liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, khán giả, người hâm mộ các nghệ sĩ và ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mới đây, Max Crew - tổ đội quản lý vũ công Trần Công Tuấn Tú - thông báo quyết định chấm dứt tư cách thành viên của anh. "Mọi hoạt động, quyền hạn cũng như sự liên quan của thành viên Trần Công Tuấn Tú với Max Crew sẽ dừng lại kể từ thông báo này. Những phát ngôn và hành động của bạn mang tính cá nhân, không xuất phát từ hoạt động của Max Crew và không đại diện cho quan điểm, tiếng nói hay hình ảnh của nhóm", trích bài đăng. Trước đó, vũ công Trần Công Tuấn Tú gây tranh cãi với các bình luận chỉ trích nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai "vô ơn" cũng như xúc phạm người hâm mộ chương trình. Bên cạnh đó, Max Crew thông tin thêm trường hợp của Thanh Nhật - một trong những vũ công gây tranh cãi trong vụ việc liên quan ca sĩ Đông Hùng - không còn là thành viên của tổ đội từ năm 2022.