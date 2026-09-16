Trên trang cá nhân, vũ công Kim Anh xin lỗi ca sĩ Đông Hùng và các thành viên của liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn vì "những trạng thái thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội của bản thân liên quan đến chương trình".

Cô cũng xin lỗi khán giả, người hâm mộ các nghệ sĩ và toàn ê-kíp chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

"Mọi người đều đã và đang cố gắng hết sức cho chương trình. Tôi thật sự xin lỗi nếu những lời nói, hành động của mình đã vô tình làm ảnh hưởng đến các cô chú, anh chị. Từ tận đáy lòng, tôi không hề có ý đả kích bất kỳ ai. Tôi đã quá vội vàng để cảm xúc cá nhân lấn át mà không suy nghĩ kỹ về tình huống của bài đăng, dẫn đến việc bản thân có những hành động không thể tha thứ", nữ vũ công viết.

Kim Anh xin nhận trách nhiệm, mong nhận được cơ hội sửa sai, chấn chỉnh bản thân và cam kết không lặp lại.

Vũ công Kim Anh xin lỗi ca sĩ Đông Hùng và toàn thể ê-kíp "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: FBNV

Hôm nay 16/9, mạng xã hội, đặc biệt là Threads, xôn xao trước phản ứng của đội ngũ biên đạo, vũ công của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nguồn cơn, ca sĩ Đông Hùng đăng bài cảm ơn sau khi tiết mục Tiếng ru cội nguồn của anh và các thành viên của liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn lên sóng. Bài đăng này không nhắc đến đội ngũ biên đạo, vũ công tham gia màn trình diễn.

Cho rằng Đông Hùng chưa ghi nhận công sức, hàng chục biên đạo, vũ công của chương trình phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Biên đạo nhảy Kim Anh tỏ thái độ trên Facebook và xóa câu "Cám ơn nhà Nguyên Tố Mỹ Mãn đã tin tưởng giao phần biên đạo cho mình" ra khỏi bài quảng bá tiết mục.

Vũ công Đỗ Gia Huy viết: "Mùa sau tất cả nghệ sĩ tự biên tự diễn bài luôn. Chứ cảm ơn tất cả mà biên đạo, vũ công không thấy nhắc".

Vũ công Nguyễn Đức An Phong viết: "Một bài cảm ơn thật dài, cảm ơn hết, đến cả tổ căng-tin còn có nhưng lại thiếu hẳn một đội ngũ luôn kề vai sát cánh cùng mình trong các công diễn. Tổ biên đạo, vũ công chắc bị ghét rồi nên mới vậy".

Video cho thấy các nghệ sĩ "Anh trai vượt ngàn chông gai" luôn cảm ơn các biên đạo, vũ công sau mỗi tiết mục

Một số vũ công còn dùng ngôn từ nặng nề để chỉ trích các nghệ sĩ và mắng người hâm mộ, gây bức xúc trong cộng đồng người theo dõi chương trình.

Trước phản ứng căng thẳng của tổ biên đạo, vũ công, ca sĩ Đông Hùng giải thích bài cảm ơn nhằm mục đích tri ân, tôn vinh những người âm thầm đóng góp cho chương trình như: quay phim, lao công, nhân viên căng-tin...

Theo anh, họ - "những người ở góc khuất nhất" có thể không xuất hiện trên sân khấu, không có tên trong các tiết mục và không được nhắc tới trên truyền thông nhưng đều làm việc vì lợi ích chung của tập thể.

Với các biên đạo, vũ công, Đông Hùng nhắn nhủ: "Những anh chị em mọi người đang nhắc tới, tôi nghĩ họ không cần tìm phần ghi nhận của mình trong bài viết về anh quay phim, cô căng tin hay những người làm việc phía sau hậu trường. Bởi sau mỗi phần biểu diễn, chúng tôi luôn nêu đích danh và gửi lời cảm ơn họ trước tiên. Công sức, sản phẩm và tài năng cùng nội lực mạnh mẽ của họ hiện hữu ngay trên sân khấu để khán giả nhìn thấy. Không có họ, sẽ không có những phần biểu diễn rực rỡ như vậy".

Cũng trong ngày 16/9, stylist Trần Đạt lên tiếng xin lỗi Đông Hùng, các nghệ sĩ, ê-kíp chương trình và khán giả vì tham gia bình luận "vô thưởng vô phạt" khi chưa hiểu rõ toàn cảnh câu chuyện.