Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn.

Theo quyết định, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 5-7/8, trên địa bàn xã Quan Sơn xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, xuất hiện các cung sạt trượt tại 2 khu vực dân cư, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình.

Khu vực sạt lở được UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp. Ảnh: Lê Dương

Tại khu vực Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, bên phải tuyến Quốc lộ 217, có 17 hộ với 60 nhân khẩu sinh sống, cùng với trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn và Chi nhánh Dược Quan Sơn.

Sạt lở khiến 3 hộ dân bị hư hỏng, lún sụt nhà cửa; một nhà xưởng bị sụt lún nền và tường. Khối lượng đất sạt trượt ép vào 2 hộ dân và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, gây nứt tường và công trình phụ. Tuyến đường bê tông từ Quốc lộ 217 vào khu dân cư cũng bị sạt trượt, hư hỏng hoàn toàn.

Tại khu vực phía sau nhà dân bản Thanh Sơn, dọc tuyến đường vào khu bãi bắn của huyện Quan Sơn cũ, có 8 hộ với 34 nhân khẩu. Sườn đồi giáp khu dân cư bị sạt một phần, đất đá ảnh hưởng trực tiếp đến công trình của 3 hộ dân.

Vết nứt sâu cả mét. Ảnh: Lê Dương

Theo đánh giá, tình trạng sạt lở có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi xuất hiện mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xã Quan Sơn cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở; không để người, phương tiện, vật nuôi đi vào vùng nguy hiểm.

Địa phương phải chủ động sơ tán người dân, bảo đảm nhu yếu phẩm và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Đất đá trên núi sạt trượt vào nhà dân. Ảnh: Lê Dương

Về lâu dài, UBND xã Quan Sơn được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất kinh phí xử lý sạt lở. Đồng thời, địa phương phải rà soát các hộ không thể ổn định tại chỗ, đề xuất phương án tái định cư và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/8.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố; tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho người dân.