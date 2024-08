Ông lớn bất động sản có quỹ đất khủng

Như VietNamNet đã thông tin, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) vừa qua đời hôm 10/8.

DIC Corp tiền thân là Nhà nghỉ Bộ Xây dựng, thành lập năm 1990, sau đó chuyển thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ du lịch (1993) và Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (2001). Với nguồn gốc như vậy, DIG nắm quỹ đất lớn tại nhiều tỉnh thành như: Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hậu Giang, Hà Nam,...

Năm 2008, DIC Corp được chuyển đổi thành công ty cổ phần, vốn điều lệ 370 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước thông qua Bộ Xây dựng chiếm chi phối (hơn 65%), cổ đông chiến lược VinaCapital (hơn 7,8%), còn lại là 27,1% thuộc nhóm cổ đông khác.

DIC Corp tăng vốn lên 600 tỷ đồng và năm 2009 niêm yết trên HOSE với mã DIG. Sau đó, DN này tiếp tục tăng vốn, qua đó dần giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước. Tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Thiện Tuấn và pháp nhân có liên quan tăng dần.

Tới tháng 11/2017, Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ hơn 118 triệu cổ phiếu DIG qua khớp lệnh trên sàn, tương đương hơn 49,6%, trong vài phút thu về khoảng 2.400 tỷ đồng, qua đó chuyển DIG thành công ty tư nhân.

DIG có lợi thế về quỹ đất sạch tại các vị trí đắc địa, với nhiều dự án quy mô khủng như: Khu đô thị Chí Linh tại TP. Vũng Tàu, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước Nhơn Trạch - Đồng Nai, Khu đô thị mới Nam TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, Khu đô thị du lịch Long Tân - Đồng Nai, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu...

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, DIG cho biết dự kiến vay thêm tiền và huy động vốn để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 & 3 tại Vũng Tàu và đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Hậu Giang, Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại Hà Nam... đồng thời, thanh toán nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Cổ phiếu DIG biến động mạnh

Không chỉ là doanh nghiệp nổi tiếng với quỹ đất khủng trải dài khắp cả nước, DIG còn được xem là "siêu cổ phiếu" với biến động rất lớn.

Nếu thời điểm Nhà nước thoái vốn DIG, "nửa công ty" được khớp lệnh trong vài phút thì chuỗi tháng ngày sau đó, DIG luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, lên tới cả trăm nghìn đồng mỗi cổ phiếu rồi lại tụt giảm rất sâu. Hoạt động phát hành tăng vốn cũng thu hút sự chú ý.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn (giữa). Ảnh: DIG

Giai đoạn thị trường chứng khoán (TTCK) thăng hoa cuối năm 2021, DIG cùng một vài mã bất động sản khác nổi đình đám và là tâm điểm trên các diễn đàn, hội nhóm zalo, facebook...

Nhà đầu tư nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tuấn (từng nằm trong HĐQT Licogi 14, được biết đến với biệt "thầy A7") từng cho rằng, DIG thể có lên 500.000 đồng/cp.

DIG cũng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Him Lam của ông Dương Công Minh. Cuối năm 2020, CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) - công ty quan trọng của hệ sinh thái Him Lam - trở thành một trong những cổ đông chủ chốt của DIC Corp khi nắm hơn 21%. Đầu năm 2022, cổ phiếu DIG vọt lên ngưỡng 100.000 đồng/cp. Him Lam Land dần thoái vốn và tới tháng 4/2022 chỉ còn hơn 4%.

Sau đợt tăng phi mã, DIG giảm mạnh mất 90% so với đỉnh; tới cuối năm 2022 và đầu 2023, có lúc về 12.000-13.000 đồng/cp.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, DIG hồi phục khá mạnh, có lúc lên gần 34.000 đồng/cp nhưng gần đây suy giảm và tới ngày 9/8 còn 23.150 đồng/cp.

Mặc dù giá giảm nhưng DIC Corp vẫn là doanh nghiệp hấp dẫn giới đầu tư. DN này có số lượng cổ đông nhỏ lẻ rất lớn, có thời điểm lên tới 80.000 người, giao dịch lướt sóng nhiều.

Ông Trần Quí Thanh - nguyên tổng giám đốc, người sáng lập kiêm đại diện pháp luật Tập đoàn Tân Hiệp Phát - cũng là cổ đông của DIG. Ông Thanh vắng mặt tại ĐHCĐ gần đây do vướng lao lý và không ủy quyền đi họp.

DIC Corp được biết đến là tập đoàn địa ốc có quỹ đất khủng trên khắp cả nước, nhưng hoạt động kinh doanh không mấy suôn sẻ. Trong quý II/2024, DIG ghi nhận doanh thu tăng mạnh gấp 5 lần so với cùng kỳ nhờ chuyển nhượng căn hộ và nhà xây thô tại một dự án. Lãi trước thuế tăng gấp 10 lần cùng kỳ, lên gần 169 tỷ đồng... Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng, lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, DIG lãi trước thuế gần 48 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, DIG lên kế hoạch đầy tham vọng với doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,7 và 6 lần so với thực hiện 2023. Tuy nhiên, DIG lỗ kỷ lục ngay quý đầu năm.

Trong năm 2023, DIG cũng đã đặt mục tiêu kinh doanh rất cao nhưng sau đó vỡ kế hoạch đề ra. Năm 2022, DIG hoàn thành 10,5% kế hoạch lợi nhuận. DN trình cổ đông không trả cổ tức (kế hoạch cổ tức năm 2022 là 22-25%) và sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến từ 8% đến 15%.

Ban lãnh đạo DIC Corp vẫn khá tin tưởng vào kế hoạch lợi nhuận cao trong năm nay với dự kiến chuyển nhượng sản phẩm tại nhiều dự án, như Đại Phước (Đồng Nai), DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc, DIC Victory City Hậu Giang, Lam Hạ Center Point (Hà Nam), Gateway Vũng Tàu...

Về sức khỏe tài chính, tới cuối quý II, DIG ghi nhận tài sản tăng gần 10% lên hơn 18.400 tỷ đồng nhưng tồn kho và phải thu ngắn hạn tăng khá mạnh, lên tương ứng 7.655 tỷ đồng và 5.845 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 6, DIG có tổng tiền gửi và các khoản tương đương tiền lên tới gần 3.000 tỷ đồng. Tổng nợ tăng khá mạnh từ mức 8.934 tỷ đồng đầu năm lên 10.555 tỷ đồng, trong đó có 2.159 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 2.166 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng nhẹ lên 7.889 tỷ đồng.

DIG hiện có vốn hóa khoảng 14.120 tỷ đồng. Gia đình vị chủ tịch vừa qua đời Nguyễn Thiện Tuấn trước đó nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu DIG nhưng bị bán giải chấp khá nhiều trong năm 2022. Hồi giữa năm 2023, ông Tuấn cho biết nắm tổng khoảng 30% vốn tại DIC Corp.

Còn theo báo cáo quản trị, tới cuối năm 2023, ông Tuấn nắm giữ 7,68% DIG, vợ ông nắm 0,16%; hai người con ruột là Nguyễn Hùng Cường nắm 10,16% và Nguyễn Thị Thanh Huyền nắm 2,98%.