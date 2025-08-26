Trong suốt đêm 25 đến sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), tại Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Ngoài ra, gió mạnh còn làm cây cổ thụ ở nút Trần Phú - Chu Văn An (phường Ba Đình) bị bật gốc đè trúng ô tô.

Cây cổ thụ đổ đè trúng ô tô tại nút Trần Phú - Chu Văn An. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, cây cổ thụ có đường kính thân lớn đã đè trúng ô tô mang BKS 30M-023.XX, khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng. Đồng thời, một cành cây to cũng đè trúng ô tô mang biển số 30G- 864.XX.

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Thạch Thảo

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng và phối hợp cùng các lực lượng khác để dọn dẹp cây đổ.

"Rất may vụ việc không có người bị thương, chỉ có 2 ô tô bị hư hỏng", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết.

Lực lượng CSGT hỗ trợ dọn dẹp cây đổ. Ảnh: Đình Hiếu

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội vừa cập nhật tình hình cây xanh trên địa bàn ảnh hưởng cơn bão số 5 gây mưa suốt đêm qua.

Theo đó, đến 10h30, có 123 cây xanh bị gãy, đổ. Riêng tại khu vực phường Sơn Tây có 109 cây gãy, đổ. Trong sáng nay, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã xử lý 31 cây và đang tiếp tục xử lý 92 cây còn lại.

Đề phòng tai nạn do cây gãy đổ, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ra đường lúc mưa bão.

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kết hợp hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rất lớn. Tại Hà Nội, từ 7h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8, lượng mưa phổ biến 70-130mm; một số nơi mưa lớn hơn, như: Thạch Thất 191,2mm, An Khánh 177,2mm, Chúc Sơn 184,6mm, Thường Tín 194,2mm, Quốc Oai 210,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (26/8), Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa các khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía Tây và Nam phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các tuyến phố, khu dân cư, làm quá tải hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến giao thông đô thị.