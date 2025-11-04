Chiều 4/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Cương (SN 1986, ở Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Thị Quỳnh (SN 1999, ở Hà Nội) nhận án 20 năm tù về cùng tội Giết người. Trong khi đó, Trần Thị Nga (SN 1998, ở Đắk Lắk) nhận án 20 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc, do có mâu thuẫn nhỏ phát sinh khi nói chuyện điện thoại giữa Nga và Quỳnh, nên khoảng 2h ngày 6/5/2024, nhóm của Nga đi đến khu đô thị tại quận Gia Lâm cũ (Hà Nội) gặp Quỳnh để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm của Nga đến nơi, bị cáo gọi điện thoại cho Quỳnh thông báo. Sau khi nhận điện thoại của Nga, Quỳnh rủ bị cáo Nguyễn Đắc Cương và 3 người khác đi từ căn hộ trên đường Lý Thánh Tông đến gặp nhóm của Nga.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Xuống đến sảnh tòa nhà, Cương mở cốp xe máy lấy 1 con dao nhọn định cầm theo thì người đàn ông đi cùng khuyên: “Thôi cứ bình tĩnh, để bọn nó đến sẽ nói chuyện”. Nghe vậy, Cương cất dao vào cốp xe.

Hai nhóm gặp nhau ở điểm hẹn, khi 3 người đàn ông của 2 nhóm là anh Hoàng Văn P. (nhóm của Quỳnh), Lưu Xuân T., Hoàng Văn Đ. (nhóm của Nga) đang nói chuyện để hòa giải mâu thuẫn thì Nga tiến đến, chửi rồi đạp 1 phát vào người Quỳnh.

Thấy Nga đánh Quỳnh, anh T. cũng lao đến đấm vào bả vai Quỳnh. Bị đánh, Quỳnh lùi lại và hô gọi Cương: “Chồng ơi, đâm nó đi”. Ngay lúc đó, Cương mở cốp xe máy, lấy dao nhọn lao đến đâm 1 nhát vào vùng lưng của anh T. và chém 3 nhát vào đầu và người nạn nhân.

Khi anh T. bỏ chạy, Cương đuổi theo nhưng không kịp. Bị cáo quay lại chém 1 nhát trúng tay Nga. Khi Nga bỏ chạy thì bị Cương vung dao đâm tiếp 1 nhát trúng đùi. Gây án xong, Cương lấy xe đưa Quỳnh về nhà.

Trong khi đó, anh T. và Nga được các bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, anh T. đã tử vong vì vết thương thủng phổi trái, mất máu cấp. Nga bị thương nhẹ và từ chối giám định.

Ngày 6/5/2024, Nguyễn Đắc Cương và Trần Thị Quỳnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 27/12/2024, Trần Thị Nga bị CQĐT khởi tố để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Được biết, bị cáo Cương đã có vợ và hai con; bị cáo Quỳnh đã ly hôn chồng.