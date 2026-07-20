Chi phí sửa chữa ô tô ngày càng cao khiến nhiều chủ xe chọn cách tự bảo dưỡng tại nhà để tiết kiệm. Với những công việc đơn giản như thay gạt mưa, lọc gió, ắc quy hay dầu động cơ, người dùng hoàn toàn có thể tự thực hiện nếu có đủ dụng cụ và kiến thức cơ bản.

Tuy nhiên, các hạng mục liên quan đến động cơ, hộp số, hệ thống điện tử hoặc thân vỏ đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và tay nghề cao. Nếu làm sai, chi phí khắc phục có thể còn lớn hơn rất nhiều so với tiền công tại xưởng. Dưới đây là 4 công việc các chuyên gia khuyến cáo không nên tự sửa.

Sơn lại xe

Sơn ô tô không chỉ là phun một lớp sơn mới mà còn bao gồm nhiều công đoạn như xử lý bề mặt, chà nhám, sơn lót, sơn màu, phủ bóng và đánh bóng hoàn thiện.

Chủ xe chỉ nên tự sơn lại xe với những vết xước nhỏ, còn lại với những vết xước lớn, cần mang xe đến các xưởng sơn chuyên nghiệp. Ảnh: Ngô Minh

Khó khăn lớn nhất là việc pha màu. Sau thời gian sử dụng, màu sơn nguyên bản đã bị phai do nắng, mưa và quá trình oxy hóa nên chỉ dựa vào mã màu của nhà sản xuất thường không thể cho ra màu giống hoàn toàn. Bên cạnh đó, nếu sơn trong môi trường không đạt tiêu chuẩn, lớp sơn rất dễ bị bụi bám, chảy sơn hoặc bong tróc. Vì vậy, muốn giữ tính thẩm mỹ và giá trị xe, chủ xe nên lựa chọn các xưởng sơn chuyên nghiệp.

Thay dây curoa cam

Dây curoa cam đồng bộ chuyển động giữa trục khuỷu và trục cam, quyết định thời điểm đóng mở xu-páp. Bộ phận này thường cần thay sau khoảng 100.000-160.000 km, tùy khuyến cáo của nhà sản xuất.

Thay dây curoa cam đòi hỏi chủ xe phải tháo nhiều bộ phận ở phía trước động cơ. Ảnh: Professional Autorepair

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng quá trình thay thế đòi hỏi phải tháo nhiều chi tiết phía trước động cơ, căn chỉnh chính xác các dấu cam và dấu trục khuỷu trước khi lắp lại. Chỉ cần lắp sai một vài răng, động cơ có thể hoạt động bất thường hoặc nghiêm trọng hơn là piston va chạm với xu-páp, gây cong xu-páp, hỏng piston và phải đại tu với chi phí rất lớn.

Can thiệp hoặc nâng cấp ECU

Bộ điều khiển trung tâm ECU được ví như "bộ não" của ô tô, chịu trách nhiệm điều khiển quá trình phun nhiên liệu, đánh lửa, áp suất tăng áp, tốc độ không tải và hàng loạt thông số vận hành khác.

Việc tùy chỉnh remap ECU đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về động cơ và hệ thống điện tử. Ảnh: eManual Online

Hiện nay, nhiều chủ xe lựa chọn remap ECU để tăng công suất hoặc cải thiện khả năng tăng tốc. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa các thông số điều khiển đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về động cơ và hệ thống điện tử.

Nếu bản đồ điều khiển được thiết lập không phù hợp, động cơ có thể hoạt động quá nghèo hoặc quá giàu nhiên liệu, gây kích nổ, tăng nhiệt độ buồng đốt, giảm tuổi thọ turbo, thậm chí làm hỏng piston hoặc các chi tiết bên trong động cơ. Ngoài ra, việc can thiệp ECU không đúng cách còn có thể khiến xe mất bảo hành chính hãng hoặc không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Đại tu hoặc sửa chữa hộp số

Hộp số là một trong những cụm cơ khí phức tạp nhất trên ô tô. Dù là hộp số sàn, tự động, ly hợp kép DCT hay hộp số vô cấp CVT đều chứa hàng trăm chi tiết với độ chính xác rất cao. Nếu xe xuất hiện hiện tượng khó vào số, giật mạnh, phát ra tiếng kêu bất thường hoặc có mạt kim loại trong dầu hộp số, đây thường là dấu hiệu của hư hỏng bên trong.

Việc tháo rời hộp số đòi hỏi dụng cụ chuyên dụng, tài liệu kỹ thuật và kinh nghiệm lắp ráp chính xác. Ảnh: Bảo An Auto

Việc tháo rời hộp số đòi hỏi dụng cụ chuyên dụng, tài liệu kỹ thuật và kinh nghiệm lắp ráp chính xác. Chỉ sử dụng sai loại dầu hộp số cũng có thể làm mòn các bộ đồng tốc, bạc đạn hoặc bộ ly hợp sau một thời gian vận hành.

Các chuyên gia khuyến cáo chủ xe chỉ nên tự thay dầu hộp số khi nắm rõ quy trình và sử dụng đúng loại dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Còn với các hư hỏng bên trong nên đưa xe tới xưởng chuyên sửa hộp số để tránh "chữa lợn lành thành lợn què".

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