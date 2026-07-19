Mùa hè là thời điểm hệ thống điều hòa trên ô tô phải hoạt động với cường độ cao. Vì vậy, không ít tài xế rơi vào tình huống khó chịu khi điều hòa bất ngờ ngừng làm mát giữa những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo một thợ máy chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều lỗi của hệ thống điều hòa có thể được phát hiện chỉ sau vài phút kiểm tra.

Joe, một thợ sửa xe và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, cho biết bước đầu tiên khi điều hòa không hoạt động là kiểm tra cầu chì và rơ-le trong hộp cầu chì khoang động cơ.

Bước đầu tiên khi điều hòa không hoạt động là kiểm tra cầu chì và rơ-le trong hộp cầu chì khoang động cơ. Ảnh: Pro Car

Theo Joe, người dùng nên sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra xem cầu chì còn hoạt động hay không, rơ-le có nhận điện đầy đủ hay không và các giắc cắm có bị lỏng hoặc mất kết nối. Đây là những nguyên nhân khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua.

Sau đó, cần kiểm tra hệ thống ống dẫn môi chất lạnh. Trong trường hợp của Joe, anh đã sử dụng thuốc nhuộm UV để phát hiện vị trí rò rỉ. Khi khởi động xe, chất làm lạnh đã phun ra từ các lỗ thủng nhỏ trên đường ống, giúp xác định chính xác bộ phận cần thay thế.

Dù không phải quy trình chẩn đoán toàn diện, Joe cho rằng các bước trên đủ để giúp tài xế xác định những lỗi cơ bản trước khi đưa xe đến gara.

Những dấu hiệu cảnh báo điều hòa ô tô sắp hỏng

Trên thực tế, hệ thống điều hòa hiếm khi hỏng hoàn toàn chỉ sau một đêm. Phần lớn đều xuất hiện các dấu hiệu bất thường trước đó. Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất là điều hòa làm lạnh chậm hơn bình thường, không còn lạnh sâu hoặc luồng gió lúc lạnh lúc nóng dù vẫn bật ở cùng một mức.

Các dấu hiệu điều hòa ô tô sắp hỏng đều được cảnh báo trước. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài khả năng làm mát suy giảm, âm thanh phát ra từ hệ thống cũng là dấu hiệu đáng lưu ý. Nếu xuất hiện tiếng rít khi bật điều hòa, nguyên nhân có thể đến từ dây đai hoặc bộ căng dây dẫn động máy nén. Trong khi đó, tiếng lạch cạch hoặc tiếng mài kim loại thường cho thấy puly, bạc đạn hoặc máy nén điều hòa đã bắt đầu xuống cấp.

Bên cạnh đó, luồng gió yếu dù quạt vẫn hoạt động, điều hòa có mùi ẩm mốc hoặc có nước rò vào khoang cabin cũng là những dấu hiệu cho thấy hệ thống cần được kiểm tra sớm.

Không phải mọi lỗi điều hòa ô tô đều tốn kém

Theo các chuyên gia kỹ thuật, có rất nhiều lý do khiến máy điều hòa không khí hoạt động kém hiệu quả và nhiều trong số đó có thể được khắc phục dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Nguyên nhân có thể chỉ là dàn ngưng tụ bám nhiều bụi bẩn, lá tản nhiệt bị tắc, quạt giải nhiệt hoạt động kém hoặc lượng môi chất lạnh không còn đủ. Những lỗi này thường có chi phí xử lý thấp nếu được phát hiện sớm.

Việc bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh dàn nóng, thay lọc gió điều hòa và kiểm tra áp suất gas sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, đồng thời kéo dài tuổi thọ của máy nén.

Thiếu gas không đồng nghĩa chỉ cần nạp thêm

Nhiều tài xế cho rằng khi điều hòa yếu lạnh chỉ cần nạp thêm gas là đủ. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên cho biết đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Khác với nhiên liệu, môi chất lạnh trong hệ thống điều hòa được thiết kế để lưu thông trong một mạch kín. Nếu lượng gas giảm đáng kể, gần như chắc chắn hệ thống đã xuất hiện điểm rò rỉ.

Nạp lại gas điều hòa ô tô chỉ là giải pháp tạm thời, sau đó phải kiểm tra vấn đề rò rỉ trên các đường ống dẫn. Ảnh: RYCompressors

Các vị trí dễ rò rỉ gồm đường ống dẫn, gioăng cao su, dàn nóng, dàn lạnh hoặc các khớp nối. Nếu chỉ nạp thêm gas mà không xử lý nguyên nhân, môi chất lạnh sẽ tiếp tục thất thoát và điều hòa nhanh chóng mất khả năng làm mát.

Do đó, quy trình sửa chữa đúng là tìm và khắc phục điểm rò rỉ trước, sau đó hút chân không và nạp lại môi chất lạnh theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Cách làm này không chỉ giúp điều hòa hoạt động ổn định mà còn tránh lãng phí chi phí nạp gas nhiều lần trong tương lai.

Theo Motor1

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