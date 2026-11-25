Sau một số vụ nổ khí gas xảy ra tại Hà Nội và TPHCM, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo quan trọng với người dân và các cơ sở kinh doanh.

Vụ nổ tại nhà số 110B-E4 khu tập thể Vĩnh Hồ (phường Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 24/11 đã làm nhiều người thương vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại nhà số 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ. Ảnh: Đình Hiếu

Khuyến cáo người sử dụng khí gas

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo, người dân chỉ mua, đổi bình gas tại các thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình; không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình đã qua sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng, ở nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa; tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, còn tốt, không bị nứt, gãy hoặc phồng. Van, bộ điều áp và đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn.

Khi sử dụng, người dân cần kiểm tra khu vực bếp và bật bếp theo đúng hướng dẫn. Nếu không sử dụng, người dân cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình, bình gas phải đặt cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (như bếp lửa, công tắc, phích cắm điện) tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải đặt cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15-20cm, đồng thời cách xa các vật liệu dễ cháy, nổ và tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

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Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo an toàn khi dùng bếp gas

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, các cơ sở cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành; kiểm tra khi kết thúc ca làm việc và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bình gas, khu vực chứa gas và đường ống phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Các cơ sở phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động tốt, đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy; hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu; đồng thời, duy trì lối thoát nạn luôn thông thoáng.