Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về đối ngoại trong hệ thống chính trị; tham mưu định hướng chiến lược cho Đảng, Nhà nước; tổ chức triển khai công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới biến chuyển nhanh, phức tạp, khó lường. Trong khi đó, những biến động dù nhỏ hay lớn đều tác động trực tiếp tới Việt Nam, cơ chế truyền tải tác động rất đa chiều, liên ngành. Những điều này đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải phát huy chủ động, dự báo chiến lược, phản ứng chính sách, có kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Điều này đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề với Bộ, ngành Ngoại giao không chỉ trong năm nay mà cả những năm tới.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng; có biện pháp kịp thời từ sớm, từ xa khi có vấn đề phát sinh.

Bộ Ngoại giao cần nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Bộ cũng cần khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức. Bên cạnh đó là chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ…

Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao. Ông yêu cầu phải tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả; bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn bị kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.

Bộ Ngoại giao cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa. Bên cạnh đó, Bộ phải rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế (làm rõ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ), nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. Đồng thời, Bộ tập trung chuẩn bị các hoạt động của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng. Việc này nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó; không để bị động, bị bất ngờ, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số", chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần chủ động, tích cực hơn nữa, bám sát tình hình thế giới nói chung và nước sở tại nói riêng. Các cơ quan này cần nắm chắc địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu các chính sách, biện pháp nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với các nước.