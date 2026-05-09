Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ tổ chức, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.

Với chủ đề “Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ quy tụ đại diện lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, tập đoàn công nghệ số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước.

Toàn cảnh diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ

Sự kiện là không gian kết nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng công nghệ Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, an toàn dữ liệu, bảo vệ danh tính số và năng lực phòng vệ trên không gian mạng đang trở thành yêu cầu chiến lược đối với chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn và các hạ tầng trọng yếu. Là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tập trung vào các giải pháp an toàn số, bảo mật dữ liệu, niềm tin số và quản trị rủi ro trên môi trường số, Savyint tham gia Diễn đàn với định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối năng lực công nghệ Việt Nam với hệ sinh thái công nghệ Ấn Độ, thúc đẩy phát triển các nền tảng và giải pháp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường trong khu vực.

Tại sự kiện, Savyint Group và Vantageo Pvt Ltd. đã trao thỏa thuận hợp tác công nghệ, mở ra định hướng hợp tác trong phát triển, thiết kế tích hợp, đồng nghiên cứu và đồng sản xuất các giải pháp thế mạnh của nhau cung cấp các sản phẩm từ an ninh mạng, AI Security, Data Safe, Quantum Safe, Zero Trust Network, HPC Platform, AI Accelerator & GPU Platform cho Việt Nam, Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á, APAC và khu vực Nam Á.

Thỏa thuận hợp tác không chỉ dừng ở việc kết nối năng lực giữa hai doanh nghiệp, mà còn thể hiện định hướng đồng phát triển các nền tảng công nghệ an toàn, có khả năng bản địa hóa theo yêu cầu từng thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật, tuân thủ và vận hành.

Savyint Group và Vantageo Pvt Ltd. đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ông Hoàng Nguyên Vân, Chủ tịch Savyint Group chia sẻ: “Ấn Độ là một trong những trung tâm công nghệ phát triển nhanh của thế giới. Tham gia Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ, Savyint mong muốn kết nối với các đối tác có cùng tầm nhìn, cùng phát triển các giải pháp công nghệ an toàn, tin cậy và có khả năng ứng dụng rộng rãi cho doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam, Ấn Độ và khu vực.”

Đại diện Savyint Group tại sự kiện

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng, Savyint mong muốn đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời cam kết thúc đẩy các giải pháp công nghệ “Make-in Việt Nam” vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu.

(Nguồn: Savyint Group)