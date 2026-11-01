Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới sau khi ông Phan Đình Điền được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Agribank.

Ngày 23/11/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng Giám đốc SCB giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này thay ông Phan Đình Điền nhận nhiệm vụ tại Agribank.

Ông Phạm Quang Tiến từng giữ Giám đốc chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai (TP.HCM). Năm 2022 Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị SCB cùng với các nhân sự từ hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước khi SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong quá trình làm việc tại SCB, ông Phạm Quang Tiến giữ chức Tổng Giám đốc tham gia điều hành và định hướng hoạt động tái cơ cấu, khai thác tài sản…

Tại buổi lễ, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng yêu cầu tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành SCB tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của ngân hàng tiếp tục ổn định, bảo đảm an toàn, lành mạnh.

Ông Phạm Quang Tiến (trái) nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TBNH.

SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và đang trong giai đoạn tái cơ cấu kể từ năm 2022. Cho đến nay, những thông tin về kết quả kinh doanh cũng như tái cơ cấu của nhà băng này không được ngân hàng tiết lộ.

Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng hồi tháng 8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy mạnh tăng cường giám sát, kiểm soát các tổ chức tín dụng yếu kém đang kiểm soát đặc biệt, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng SCB.

Mới đây, SCB gây bất ngờ khi đồng loạt đưa lãi suất tiền gửi tất cả các kỳ hạn về 0%/năm. Điều này cho thấy thanh khoản của SCB giờ đây đang được NHNN hỗ trợ hoàn toàn.

Mặc dù đưa lãi suất huy động về 0%/năm nhưng SCB vẫn đang duy trì mức lãi suất cho vay cơ sở lên tới 13%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng, 12,82%/năm cho kỳ hạn trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay cơ sở là cơ sở để ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thực tế đối với khách hàng, theo nguyên tắc lãi suất cho vay cơ sở cộng thêm biên độ lãi suất.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân do SCB công bố từ đầu năm 2026 đến nay vẫn duy trì quanh ngưỡng 5,4%/năm.

SCB cũng liên tục thông báo chấm dứt hoạt động của các phòng giao dịch trong 3 năm qua. Đến nay, đã có khoảng 200 phòng giao dịch của ngân hàng này dừng hoạt động, số phòng giao dịch đang hiện diện của ngân hàng này chỉ còn lại 8 phòng giao dịch.