Theo kết luận, về quan điểm, Thủ tướng nhấn mạnh hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định rõ ưu tiên hàng đầu là mọi cơ chế, chính sách và giải pháp điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả. Người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng.

Giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu. Đặc biệt, việc điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng hôm 13/8. Ảnh: VGP

Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản và công cụ chính sách cụ thể.

Thủ tướng quán triệt việc lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành với các công cụ chính sách tiền tệ: lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng gắn với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động điều chỉnh cường độ, liều lượng và thời điểm sử dụng các công cụ chính sách thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Về lãi suất, Thủ tướng lưu ý tiếp tục duy trì, điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành phù hợp và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định đối với những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tỷ giá, Thủ tướng yêu cầu điều hành tỷ giá theo diễn biến thị trường, nắm chắc cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế trong từng thời điểm để có phương án, kịch bản chủ động, linh hoạt, điều hành ổn định thị trường; nghiên cứu quy định, cơ chế cung ứng sản phẩm, dịch vụ phòng ngừa biến động tỷ giá để hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cần điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý...

Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo từng thời điểm cụ thể nhằm tăng thanh khoản cho nền kinh tế và xác định công khai, minh bạch các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng cường giám sát, kiểm soát các tổ chức tín dụng yếu kém đang kiểm soát đặc biệt, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng SCB.

Thủ tướng lưu ý tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và phòng, chống rửa tiền; tăng cường cảnh báo sớm, giám sát từ sớm, từ xa, từ trước khi phát sinh hậu quả.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục về thuế, hải quan; tăng cường giám sát, đôn đốc, thúc đẩy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% dự toán năm 2026.

Với các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội, Thủ tướng giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước, bảo đảm hiệu quả, không làm thất thoát, lãng phí theo đúng nhiệm vụ được giao.