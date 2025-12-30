Scotch College Adelaide - nơi lớp học vượt khỏi những căn phòng

Điều khiến phụ huynh Úc và quốc tế chọn Scotch College Adelaide không nằm ở những tòa nhà đẹp hay thành tích ấn tượng. Theo ông Trent Driver, hiệu trưởng Scotch College Adelaide, “bí mật” nằm ở một triết lý rất đơn giản: mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được nhìn thấy, được gọi tên và được tin tưởng vào tương lai riêng.

Học sinh Nam Úc Scotch AGS tự tin thể hiện tài năng trong buổi mini-concert. Ảnh: Nam Úc Scotch AGS

Trong khuôn viên rộng hơn 20 héc-ta giữa vùng đồi xanh mát Adelaide (Nam Úc), học sinh lớn lên trong một cộng đồng nơi “ai cũng được biết đến”. Giáo viên theo sát từng em, hỗ trợ cả học thuật lẫn cảm xúc, đúng tinh thần “One School” - không để bất kỳ học sinh nào bước qua cổng trường mà cảm thấy mình chỉ là một gương mặt lẫn trong đám đông.

Những giá trị làm nên thương hiệu 100 năm của Scotch: Dũng khí - Chính trực - Bao dung - Hướng tới ngày mai. Hệ thống giáo dục của Scotch đặc biệt nổi tiếng với mô hình giáo dục toàn diện và mỗi học sinh được học để hiểu, để đặt câu hỏi và để dám thử.

Không gian học tập không dừng lại ở phòng học. Đó có thể là đảo Goose Island, khu nghiên cứu thiên nhiên Kangaroo Island hay khu thực địa rộng hơn 3.000 ha tại Flinders Ranges, nơi trẻ em học về môi trường, sinh tồn, lãnh đạo và trách nhiệm công dân. Phụ huynh gọi đó là “trường học của cuộc đời”, nơi con trẻ học những bài học mà sách giáo khoa không thể dạy.

Học sinh tiếp cận những phương pháp sáng tạo và hiện đại tại Scotch College Adelaide. Trong ảnh, các em được học về số Pi bằng những cách rất thực tế. Ảnh: Nam Úc Scotch AGS

Về học thuật, Scotch College Adelaide luôn ở nhóm đầu Nam Úc với tỉ lệ học sinh vào đại học lên đến 95%. Nhưng nhà trường chưa bao giờ xem điểm số là thước đo duy nhất. Điều họ tự hào nhất là nuôi dưỡng những người trẻ có bản lĩnh, có trí tuệ cảm xúc và có khả năng thích nghi với một thế giới thay đổi không ngừng.

Từ TP.HCM bước ra thế giới

Năm 2022, khi Scotch College Adelaide đến Việt Nam thông qua Nam Úc Scotch AGS, câu chuyện không dừng ở việc hợp tác hay chuyển giao chương trình, mà là xây dựng một “bản mở rộng” của Scotch ngay tại TP.HCM, đảm bảo mỗi em được hưởng trọn vẹn di sản học thuật và giá trị trường Úc 100 năm.

Nam Úc Scotch AGS triển khai đồng nhất chương trình giáo dục quốc gia Úc từ lớp 1 đến lớp 12, với đích đến là Tú tài Úc (SACE) và sở hữu điểm ATAR vượt trội. Trên cùng một khung chương trình, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá, học sinh Việt Nam tiếp cận cùng một tiêu chuẩn đầu ra như các bạn đang theo học tại Adelaide.

Quan trọng hơn, đại diện ban giám hiệu Nam Úc Scotch AGS cho biết nhà trường đón nhận trọn vẹn triết lý giáo dục của Scotch College Adelaide, lấy học sinh làm trung tâm, phát triển toàn diện trí tuệ - thể chất - tinh thần. Trong môi trường đó, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, phản biện, dẫn dắt dự án, phát triển kỹ năng lãnh đạo và trí tuệ cảm xúc, những yếu tố mà Scotch gọi là “chuẩn bị cho cả cuộc đời”, chứ không chỉ cho kỳ thi cuối cấp.

Scotch College Adelaide trực tiếp tham gia định hướng, bảo chứng chương trình, đồng thời duy trì trao đổi học thuật, tập huấn giáo viên và các hoạt động giao lưu xuyên biên giới. Sự xuất hiện định kỳ và xuyên suốt của các lãnh đạo cấp cao nhất Scotch College Adelaide tại Việt Nam cho thấy cam kết mạnh mẽ trong chiến lược xây dựng một môi trường học tập chất lượng quốc tế ngay ở TP.HCM.

Ngôi trường Úc 100 năm Scotch College Adelaide ở Nam Úc. Ảnh: Scotch College Adelaide

Nhìn ở góc độ khác, dù kế thừa trọn vẹn tinh thần và chuẩn đào tạo từ Scotch College Adelaide, Nam Úc Scotch AGS không “sao chép” hoàn toàn mô hình Úc. Trường chọn cách tiếp nhận những giá trị cốt lõi từ chương trình học theo chuẩn SACE đến triết lý giáo dục toàn diện nhưng triển khai theo một cấu trúc linh hoạt, phù hợp với bối cảnh, kỳ vọng và đặc điểm học sinh Việt Nam.

Nói cách khác, Nam Úc Scotch AGS mang “DNA giáo dục Úc” nhưng không gò mình vào khuôn mẫu, mà điều chỉnh để học sinh Việt Nam có thể phát huy tốt nhất năng lực của chính mình.

Các hoạt động học thuật, dự án, kỹ năng lãnh đạo và phương pháp tự học được giữ nguyên tinh thần Scotch nhưng được lồng ghép những nội dung bản địa như văn hóa Việt, lịch sử, tinh thần hiếu học, sự gắn kết gia đình... Học sinh được đào tạo như những công dân toàn cầu - tự tin, độc lập, có tư duy phản biện nhưng đồng thời vẫn giữ được gốc rễ Việt Nam, hiểu mình thuộc về đâu và mang theo giá trị văn hóa nào khi bước ra thế giới.

Nói cách khác, Nam Úc Scotch AGS không phải là phiên bản thu nhỏ của Scotch College Adelaide, mà là một “trạm tiếp nối”, nơi tinh hoa giáo dục Úc được chuyển hóa để phục vụ mục tiêu lớn hơn. Đó là giúp học sinh Việt Nam trưởng thành toàn diện, tự tin hội nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

(Nguồn: Nam Úc Scotch AGS)