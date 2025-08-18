Vòng 4 BMW Championship 2025. Nguồn: PGA Tour

Scottie Scheffler tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của làng golf khi đăng quang BMW Championship 2025 tại Caves Valley (Maryland) – sự kiện thứ hai tại play-off FedEx Cup.

Tay golf người Mỹ hoàn thành 4 vòng đấu với tổng điểm −15, vượt qua Robert MacIntyre hai gậy để giành danh hiệu PGA Tour thứ 18 trong sự nghiệp, đồng thời là chiến thắng thứ 5 trong mùa giải năm nay.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến ở hố 17 vòng cuối, khi Scheffler thực hiện cú chip-in từ khoảng 25 mét, đưa bóng lăn trọn vào lỗ để ghi birdie.

Scheffler mừng chiến thắng cùng gia đình. Ảnh: PGA Tour

Cú đánh “từ trên trời rơi xuống” này không chỉ giúp anh vượt lên dẫn trước mà còn làm thay đổi cục diện cuộc đua vốn đang căng thẳng.

Ở phía đối diện, Robert MacIntyre – người dẫn đầu 3 vòng đầu tiên với các lượt 62, 64 và 68 gậy – lại sụp đổ ở vòng cuối khi đánh 73 gậy.

Màn hụt hơi đó khiến golfer Scotland phải chấp nhận vị trí á quân với tổng điểm −13. Maverick McNealy xếp hạng ba với điểm −11.

Chiến thắng mang về cho Scheffler 3,6 triệu USD trong tổng quỹ thưởng 20 triệu USD. MacIntyre nhận 2,16 triệu USD, trong khi McNealy bỏ túi 1,36 triệu USD.

Về phía FedEx Cup, Scheffler giữ vững ngôi số 1 và tiến tới Tour Championship với tâm thế ứng viên sáng giá nhất.

Cú chip-in ghi birdie của Scheffler ở hố 17. Nguồn: PGA Tour

Đáng chú ý, thể thức năm nay thay đổi lớn: 30 golfer góp mặt ở sự kiện cuối cùng sẽ xuất phát ở even par, không còn lợi thế “handicap” như các mùa trước.

Giải cũng ghi nhận những câu chuyện bên lề. Sepp Straka phải rút lui từ vòng hai vì lý do cá nhân, khiến danh sách dự chỉ còn 49 thay vì 50 golfer.

Ở chiều ngược lại, Akshay Bhatia giành tấm vé cuối cùng tới Tour Championship sau khi vượt qua Rickie Fowler và Michael Kim trong cuộc cạnh tranh sít sao.

BMW Championship 2025 khép lại bằng cú chip thần kỳ của Scheffler. Anh trở thành người thứ hai có từ 5 chiến thắng trở lên trong 2 mùa giải PGA Tour liên tiếp, sau Tiger Woods.

Huyền thoại Tiger Woods từng có chuỗi thắng ít nhất 5 giải liên tiếp giai đoạn 1999-2023; 2005-2007.

Với phong độ này, khó ai ngăn cản được Scheffler hướng đến thêm một danh hiệu FedEx Cup nữa.

Bảng xếp hạng và tiền thưởng BMW Championship 2025