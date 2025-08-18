Quỷ đỏ khởi đầu mùa giải mới với thất bại tiếc nuối 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà.

Garnacho cùng những cái tên như Antony, Sancho hay Malacia không có tên trong danh sách đăng ký, vì bị HLV Amorim loại ra khỏi kế hoạch.

Hình ảnh Garnacho bị bôi bẩn - Ảnh: SunSport

Bản thân Garnacho cũng đang tìm kiếm bến đỗ mới, sau những xung khắc cá nhân với thuyền trưởng Bồ Đào Nha.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây chia sẻ: "Thông điệp từ Garnacho là đến Chelsea hoặc không gì cả.

Tiền đạo người Argentina chỉ muốn gia nhập Chelsea và sẵn sàng không chơi bóng trong 6 hay 12 tháng tới để gây sức ép lên MU."

Bức xúc với thái độ của Garnacho, một vài người hâm mộ Quỷ đỏ đã vẽ bẩn, gạch bút hình chữ thập lên mặt tiền đạo trẻ này trên bức tranh tường ngoài sân Old Trafford.

Khi hình ảnh bị phá hoại được lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ MU có phản ứng trái chiều.

Một CĐV viết: "Thật lòng mà nói, chính Garnacho tự chuốc lấy điều này." Người thứ hai bình luận: "Haha, vậy thì thả anh ra ra đi."

Fan khác thì khẳng định: "Xứng đáng thôi. Hình ảnh làm vừa lòng tôi lắm. Không thể để kẻ phản bội này bên ngoài sân được."