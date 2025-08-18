1. Đó là trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 - giải đấu giàu có nhất thế giới, giữa MU và Arsenal – 2 trong 3 CLB châu Âu có mức chi ròng về chuyển nhượng cao nhất kể từ năm 2020.

Cả hai dù liên tục rót tiền vào đội hình, vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League kéo dài hơn một thập kỷ.

Calafiori ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Ảnh: PA

Arsenal thắng 1-0 nhờ tình huống phạt góc sát ranh giới hợp lệ, nhưng màn trình diễn trên sân lại không xứng đáng với những lời hứa hẹn, quảng cáo, khoản đầu tư khổng lồ và tham vọng đã được rêu rao.

Đặc biệt, trận đấu đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai dự án mà Mikel Arteta đang dẫn dắt.

“Chúng tôi đã thoát ra với một kết quả rất tích cực”, Arteta thừa nhận. “Đó là điều tốt nhất ở trận đấu này”. Ông hài lòng với kết quả.

Kết quả tối thiểu đưa Arteta lên vị trí người thắng cuộc, biến các hậu vệ Williams Saliba, Magalhaes, Ben White và Calafiori thành những người hùng.

Nhưng đó không phải điều ông chủ Josh Kroenke muốn thấy. Nguồn tin thân CLB cho biết các cố vấn của Kroenke lại chứng kiến những điều họ không hề muốn lặp lại.

2. Arsenal đã chi hơn 1 tỉ euro ròng trong 5 năm qua, kể từ khi bổ nhiệm Arteta tháng 12/2019 với hy vọng ông tái hiện triết lý tấn công, pressing toàn diện và lối chơi tươi mới mà Pep Guardiola áp dụng ở Man City.

Không gì trong số đó được Arsenal thể hiện tại Old Trafford, nơi họ chỉ cầm bóng 39% thời gian, trước một đối thủ vốn nổi tiếng nhường thế trận để phản công.

MU không tấn công nhiều, chờ đợi Bruno Fernandes tung ra những pha phản đòn.

Arsenal cũng không mặn mà tấn công, mà lùi sâu ngay từ đầu đến cuối, trước và sau bàn thắng đầy may mắn: pha chạm bóng của Calafiori sau khi thủ môn Altay Bayindir phá bóng lỗi.

Arsenal kiểm soát bóng rất ít. Ảnh: AFC

Hơn nữa, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ bị Saliba đẩy ngã trong khu 5m50. Tình huống trông như một pha phạm lỗi, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

“Thủ môn của tôi không có lỗi”, HLV Ruben Amorim của MU tức giận. “Hoặc là Altay phải đẩy đối phương ra để tự vệ, hoặc là bắt gọn bóng. Cậu ấy chọn bắt bóng nhưng không thể vì bị đẩy”.

Ruben Amorim không hài lòng: “Tôi không biết là bây giờ được phép đẩy thủ môn trong khu 5m50. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bàn thua như vậy có VAR mà vẫn công nhận. Cảm giác của tôi là chúng tôi không đáng thua”.

3. Nếu Ngoại hạng Anh là giải đấu tiêu nhiều tiền nhất lịch sử, đặc biệt là cho các tiền đạo, thì đáng lẽ phải mang đến nhiều cảm xúc hơn.

Tuy vậy, chiến thắng tại Old Trafford lại củng cố hình ảnh toan tính của Arteta, người kéo cả đội hình lùi về sân nhà mà không hề pressing tầm cao.

Arsenal chọn khối phòng ngự tầm trung, ngay sau vạch giữa sân, rồi dần dần bị ép về trước khung thành, phải cầu nguyện tiếng còi mãn cuộc trong một thế trận hỗn loạn.

Gyokeres ra mắt thất vọng khi Arsenal phòng ngự sâu. Ảnh: The Sun

Chỉ có sự kiên cường của hàng thủ và thủ môn David Raya mới giúp họ bảo toàn thắng lợi.

“Có những ngày mà bạn chơi dưới chuẩn mực, bạn vẫn phải thắng bằng mọi giá”, Arteta biện minh. “Tất nhiên, chúng tôi cần cải thiện rất nhiều và sẽ làm nhanh chóng”.

Arsenal chỉ tung ra 9 cú sút, so với 22 của MU. Các tân binh trị giá 220 triệu euro hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Gyokeres thậm chí không tung nổi cú sút nào.

Madueke, cầu thủ chạy cánh giá 55 triệu, không đặt chân vào vòng cấm. Kai Havertz cũng không gây chút nguy hiểm nào.

Chỉ có những pha đột phá đơn độc của Odegaard mới tạo ra chút sáng sủa cho một Arsenal đầy căng thẳng.

Zubimendi và Declan Rice, hai trong số những tiền vệ trung tâm đắt giá nhất thế giới, chỉ đóng vai trò giữ trật tự.

Arsenal thắng, đúng. Nhưng những gì để lại chỉ là cảm giác mong manh. Sự khởi đầu ở Manchester càng làm cho Arteta mất điểm trong mắt nhà Kroenke – những người đang bị mê hoặc bởi chiến thắng của Man City hay phong cách mà Liverpool thể hiện với Arne Slot.