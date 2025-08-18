Xem video:

Hồi đầu năm, Neymar trở lại CLB thời ấu thơ Santos sau 18 tháng kinh hoàng tại Saudi Arabia - nơi anh liên tục vật lộn với chấn thương.

Qua 19 lần ra sân, ngôi sao 33 tuổi ghi được 6 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. Tuy nhiên, Santos đang xếp tận thứ 15 trên BXH giải vô địch Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm.

Cuối tuần qua, mọi chuyện trở nên tồi tệ với Neymar khi Santos bị Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 6-0.

Đây là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của chàng tiền đạo tài hoa người Brazil. Trong quá khứ, Neymar từng phải hứng chịu trận thua 1-4 cùng Barcelona, trước Celta Vigo hồi 2015.

Neymar cùng Santos nhận thất bại nặng nề - Ảnh: BR Football

Tiền đạo Brazil bật khóc khi kết thúc trận đấu - Ảnh chụp màn hình

Không giấu được nỗi thất vọng sau trận, Neymar đã bật khóc và dùng áo lau nước mắt khi đi vào đường hầm.

Chia sẻ trước truyền thông, cựu tiền đạo Barca nói: "Tôi cảm thấy xấu hổ. Thực sự rất thất vọng với màn trình diễn của chúng tôi.

Người hâm mộ có quyền phản đối, nhưng không nên sử dụng bạo lực... Còn nếu muốn chửi rủa hay lăng mạ, họ có quyền.

Cảm giác vô cùng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời. Thật không may, nó đã xảy ra.

Nước mắt là do giận dữ, mọi thứ sụp đổ. Tiếc là tôi không thể giúp gì cả. Dù sao, mọi chuyện cũng thật tệ hại."