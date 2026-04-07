Bộ Công an vừa lấy ý kiến dự thảo nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Theo đó, tại khoản 1 điều 13 với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu cho người khác thuê ví điện tử sử dụng trái pháp luật sẽ bị cấm mở tài khoản số từ 1-5 năm. Ảnh: PV

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như:

Bán, cho tặng, cho thuê, cho mượn, giao cho người khác sử dụng trái pháp luật tài khoản số của mình hoặc tài khoản số được tạo lập, đăng ký bằng thông tin pháp nhân do mình là người đại diện pháp luật, gồm: tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Sử dụng danh tính giả, giấy tờ, hồ sơ giả hoặc sử dụng trái phép thông tin của người khác để thành lập doanh nghiệp, thiết lập, đăng ký tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Sử dụng tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính làm công cụ trung gian để giao dịch, nhận, chuyển tiền, tài sản số và thanh toán cho người thụ hưởng khác, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thuê, cho thuê, cung cấp, sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi hoặc hình thức khác để xác thực thông tin, định danh tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch, quy đổi trái phép ngoại tệ, tài sản số.

Đáng chú ý, tại hình thức xử phạt bổ sung sẽ tịch thu tang vật, phương tiện, tiền, tài sản số. Trường hợp tiền, tài sản số bị chiếm đoạt của người khác thì cơ quan có thẩm quyền hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Người nhận tài sản có nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp tài sản. Trong thời gian 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, nếu không xác định được chủ sở hữu hợp pháp thì sung công quỹ nhà nước.

Cấm mở và sử dụng tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính cùng loại với hành vi vi phạm quy định từ 1-5 năm.

Theo các chuyên gia, với việc đưa ra quy định này sẽ hạn chế được tình trạng mua, bán, cho thuê căn cước công dân để mở các tài khoản số; hay các hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử… nhằm mục đích lừa đảo diễn ra trong thời gian dài vừa qua.

Về hình thức xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng có thể chưa đủ sức răn đe với nhiều người, tuy nhiên việc cấm mở các tài khoản số có chức năng giao dịch cùng loại sẽ khiến cho nhiều người phải lo sợ.

Khi đó, họ sẽ bị cô lập đối với các giao dịch trực tuyến đang ngày càng phổ biến và quan trọng trong đời sống hàng ngày hiện nay.