MoMo đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch vụ ví điện tử, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 6/3, M_Service, đơn vị vận hành nền tảng fintech hàng đầu MoMo đã nhận giấy khen từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, cho tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều phương thức tinh vi, các nền tảng tài chính số và tổ chức trung gian thanh toán cũng trở thành mục tiêu bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hay chiếm đoạt tài sản.

Trước thực tế đó, việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính số và cơ quan chức năng đóng vai trò quan trọng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và bảo vệ người dùng trên không gian số.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết thời gian qua, MoMo đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch vụ ví điện tử, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng hệ thống kỹ thuật để rà soát, ngăn chặn hàng chục nghìn tài khoản ví điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, giai đoạn 2022-2025, doanh nghiệp đã tiếp nhận và phối hợp xử lý hàng nghìn yêu cầu từ các cơ quan công an trung ương và địa phương trên toàn quốc.

Song song đó, MoMo cũng là tổ chức trung gian thanh toán đầu tiên phối hợp với Cục A05 triển khai kết nối Hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ Công an bằng văn bản điện tử, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu cảnh báo về tài khoản thanh toán, ví điện tử liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Trên nền tảng này, công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tự chủ, ứng dụng AI và Big Data trong phát hiện gian lận theo thời gian thực, tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dùng trên không gian tài chính số.

Các hệ thống được xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho hơn 30 triệu người dùng cùng 500.000 tiểu thương và doanh nghiệp trên hệ sinh thái MoMo.

Cũng trong buổi lễ trao giấy khen, lãnh đạo Cục A05 đã bày tỏ kỳ vọng MoMo tiếp tục giữ vững vị thế trong ngành trung gian thanh toán, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người dùng trên môi trường tài chính số.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập M_Service, cho biết: “Bảo vệ người dùng và tuân thủ pháp luật là nền tảng trong chiến lược phát triển của chúng tôi. Sự ghi nhận từ cơ quan chức năng là động lực để MoMo tiếp tục đầu tư vào công nghệ tự chủ, tăng cường kiểm soát rủi ro và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhằm xây dựng môi trường tài chính số an toàn”.